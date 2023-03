Top-Deals: Xiaomi 55" QLED-TV bei Media Markt für nur 549 Euro

Bei Media Markt erhaltet ihr den 4K-Fernseher Xiaomi TV Q1E mit QLED-Technik und 55-Zoll-Diagonale jetzt zum Tiefpreis von nur noch 549 Euro. Dolby Vision, HDR10+ und Android TV sind ebenfalls mit an Bord. Ein tolles Angebot für alle, die auf 120 Hz verzichten können.

Media Markt Angebote: Mehr Details zum Xiaomi TV Q1E 55"

Xiaomi

Im Preisvergleich zeigt sich Media Markt aktuell mit dem Bestpreis für den Xiaomi TV Q1E in 55 Zoll. Andere Händler verlangen mindestens 30 Euro mehr. Die Lieferung ist versandkostenfrei und Aufbau, Montage sowie Anschluss (optional) würden nur 19 Euro extra kosten.Der Xiaomi TV Q1E siedelt sich unter den Smart-TVs in der Mittelklasse an und setzt auf ein 55 Zoll (ca. 140 cm) großes QLED-Display mit der einst nur von Samsung bekannten Quantum-Dot-Technik. Er ist mit einer 4K-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln ausgestattet und die Bildwiederholrate liegt bei maximal 60 Hz. Zu den weiteren Merkmalen zählen die Unterstützung von Dolby Vision und HDR10+ sowie das Google Android TV Betriebssystem.Weiterhin setzt der Xiaomi TV Q1E 55" auf einen integrierte Chromecast und den Google Assistant zur Steuerung des Smart Home. Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video und YouTube sind bereits vorinstalliert, alle anderen stehen im Play Store als App zum Download bereit. Den Antrieb übernimmt ein MediaTek Quad-Core-Prozessor, für den TV-Empfang steht ein Triple-Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2) nebst CI+ bereit und zu den Anschlüssen gehören 3x HDMI (1x eARC), 2x USB und Ethernet (LAN).