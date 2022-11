Apple gibt iOS 16.1.2 mit Verbesserungen und Bugfixes frei

Apple hat ein neues Software-Update für iPhone-Besitzer veröffentlicht. Die neue iOS-Version 16.1.2 behebt Sicherheitslücken und nicht näher genannte Probleme. Zudem wurde an der Kompatibilität mit Mobilfunkanbietern gearbeitet.

So bekommt man iOS 16.1.2

Jetzt aktualisieren

Release-Notes iOS 16.1.2 Verbesserte Kompatibilität mit Mobilfunkanbietern

Optimierungen der Absturzerkennung bei den Modellen iPhone 14 und iPhone 14 Pro

iPhone-Nutzer bekommen damit ab sofort ein wichtiges Sicherheits-Update für iOS 16. Die neue Buildnummer ist 20B110. Die neue iOS 16.1.2-Version bringt laut den ersten Informationen vorrangig Verbesserungen, und zwar für das Crash-Detection-Feature vom iPhone 14 und für die Mobilfunkanbieter. Neuerungen gibt es laut den bisher bekannten Release-Notes mit dem iOS-Update nicht. Viele Informationen sind bisher nicht durchgesickert.Die Verteilung erfolgt als Over-the-Air-Update (OTA) je nach Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit.Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten und nicht auf die automatische Installation warten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Software-Update. Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt.Das Update wird aufgrund der sicherheitsrelevanten Änderungen allen Nutzern von iOS 16 dringend empfohlen. Die Liste der Änderungen ist kurz: