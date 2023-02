Bargeld-Zahlungen werden durch Girocard deutlich zurückgedrängt

Was das bargeldlose Zahlen angeht, war Deutschland lange nicht besonders gut aufgestellt. Insbesondere auch die Coronazeit hat hier aber einiges in Bewegung gebracht und der Trend reißt weiterhin nicht ab - insbesondere bei der Girocard.

Betreiber versprechen mehr

Zahl der aktiven Terminals übersteigt 1 Mio.

79% der Transaktionen kontaktlos

Zukünftig Girocard auf Smartphone oder Smartwatch abbildbar

Die in Deutschland führende Debitkarte brachte es im letzten Jahr auf insgesamt 6,7 Milliarden Transaktionen. Das bedeutet ein Wachstum um 13,4 Prozent gegenüber dem vorhergehenden Jahr, in dem bereits ein neuer Rekord aufgestellt worden war. Vor dem Hintergrund der nicht gerade optimalen wirtschaftlichen Gesamtentwicklung erzielt die Girocard damit erneut ausgezeichnete Ergebnisse, kommentierte der Branchenverband Deutsche Kreditwirtschaft die Zahl. Die Umsätze wuchsen im selben Zeitraum um 12,2 Prozent auf mehr als 284 Milliarden Euro.Eine Grundlage für die weiterhin positive Entwicklung lag auch darin, dass die Möglichkeit zur Kartenzahlung an mehr Stellen möglich wurde. Die Zeiten, in denen man regelmäßig damit konfrontiert wurde, dass es in allen möglichen Bereichen "nur Bargeld" hieß, gehen spürbar ihrem Ende entgegen. Im vergangenen Jahr knackte die Zahl der aktiven Terminals nach einem Wachstum um 7,5 Prozent erstmals die Millionen-Marke.Besonders nachhaltig entwickelte sich im Zuge der Coronapandemie der Bedarf an Optionen zum kontaktlosen Bezahlen. Inzwischen werden 79 Prozent der Transaktionen auf diese Weise mit der Girocard angestoßen. Entsprechend wollen die Betreiber dies auch bei der Weiterentwicklung des Funktionsumfangs der Karte aufgreifen.Denn auch wenn in Deutschland die Kreditkarte noch weit davon entfernt ist, eine ähnliche Bedeutung wie in vielen anderen Ländern zu entwickeln, muss die Girocard diese doch als wichtigen Konkurrenten ernst nehmen. Daher soll es zukünftig auch verstärkt möglich sein, die Girocard im Smartphone oder in einer Smartwatch abzubilden und mit dieser dann kontaktlos zu zahlen, indem einfach das Gerät vor das Kassenterminal gehalten wird.