Diese neuen Funktionen bekommen die FritzApps dank FritzOS 7.50

Der Internet-Spezialist AVM hat neue Informationen zu dem Funktionsupdate FritzOS 7.50 herausgegeben, das sich seit einigen Wochen in der Auslieferung befindet. AVM informiert nun über neue Extras, die mit den Smartphone-Begleiter-Apps möglich werden.

Mesh im Blick mit MyFritzApp Neu gestaltete Mesh-Übersicht mit neuen Details

Übersicht zeigt an, wo Geräte angemeldet sind

Anzeige der Qualität der WLAN-Verbindung

Geräte können in der App eindeutig benannt werden

Internetzugang für bestimmte Geräte kann priorisiert werden

Assistent für mobilen Zugriff auf die Nutzeroberfläche der FritzBox (nur iOS)

FritzApp Smart Home Szenarien verknüpfen einzelne Schritte im Heimnetz

Szenario "Nach Hause kommen" (etwa WLAN aktivieren, smarte Steckdosen einschalten, smarte Heizkörperthermostate auf Komforttemperatur, Anrufbeantworter abschalten)

Fertiges FritzOS 7.50 oder Beta

Zusammenfassung FritzOS 7.50 bietet neue Features für Mesh, Smarthome & FritzFon.

AVM informiert über neue Funktionen in Smartphone-Apps.

Haupt-Router muss FritzOS 7.50 haben, Update für 7590, 7530, 7520 & 6690 Cable.

Verbesserte Mesh-Übersicht, Geräte benennen & Internetzugang priorisieren.

Assistent für mobile Nutzeroberfläche & Szenarien verknüpfen.

Support eingeschränkt, solange Beta-Versionen genutzt werden.

Das neue FritzOS 7.50 bietet eine Reihe an neuen Features: Angefangen bei einer verbesserten Leistung für WLAN Mesh über praktische Automatisierungsfunktionen für das Smarthome bis hin zu einem umfangreichen Update für FritzFon, wurde in allen Bereichen für das Heimnetzwerk Neues vorgestellt.Jetzt hat AVM eine Erläuterung veröffentlicht , inwiefern diese neuen Funktionen auch mit den Smartphone-Apps wie der MyFritzApp und der FritzApp Smart Home genutzt werden können.Wichtig ist dabei, dass der Haupt-Router im Netzwerk bereits FritzOS 7.50 erhalten hat. Bisher wurde das Update für die FritzBoxen 7590, 7530, 7520 und 6690 Cable veröffentlicht. Dann können die Apps von folgenden Änderungen profitieren:Die Apps sind laut AVM bereits an die neuen Funktionen angepasst. Nutzer müssen nur prüfen, inwiefern sie die aktuellste Version installiert haben und ob ihre FritzBoxen bereits mit FritzOS 7.50 versorgt sind. Alternativ funktionieren die neuen Funktionen auch mit den experimentellen Labor-Versionen, die man unter anderem für die FritzBoxen 7490, 5590, 5530 Fiber, 7590 AX und 6850 5G erhalten kann. Bei diesen Geräten ist allerdings der Support eingeschränkt, solange die Beta-Versionen genutzt werden.