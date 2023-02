FritzOS 7.51 Labor: AVM FritzBox 7530 AX erhält umfangreiches Update

Für die FritzBox 7530 AX steht jetzt ein neues Labor-Update auf FritzOS 7.51 zum Download bereit. Die neue Firmware sorgt für eine Vielzahl von Bugfixes und bereitet den WLAN-Router mit Wi-Fi 6 auf den Sprung hin zur finalen Software vor. Hier findet ihr alle Neuerungen.

FritzBox 7530 AX: Verbesserungen im FRITZ!OS 7.51-103200

Behoben: Interoperabilität von IPSec-VPN-Verbindungen zu LANCOM-Gegenstellen u. a. bei Nutzung von VNC und RDP - bei eingeschalteter Paketbeschleunigung - nicht gegeben

Behoben: Repeater nutzten für die initiale Zeitermittlung zum Teil externe NTP-Server, obwohl die vorgeschaltete FRITZ!Box einen NTP-Server anbot

Behoben: Unter Umständen waren IPSec-VPN-Verbindungen über IPv4 fehlerhaft, wenn IPv6 aktiviert war

Verbesserung Optimierung der Bandbreitenreservierung im Heimnetz durch Anpassung an die übermittelte Downstream-Rate

Behoben: Eine IPv6-Präfixfreigabe eines vorherigen "veralteten" Präfix für einen nachgelagerten Router wurde unter Umständen nicht gelöscht

Behoben: Einige IPv6-Einstellungen konnten ohne Bestätigung des zweiten Faktors geändert werden

Behoben: In der Kindersicherung traten Probleme in Funktion und/oder Anzeige bei bestimmten Einsatzszenarien auf

Verbesserung Die Einstellung, den gesamten IPv4-Datenverkehr der FRITZ!Box über die WireGuard-VPN-Verbindung zu (!) einem Einzelgerät zu senden, wird nicht mehr unterstützt

Verbesserung Formulierungen bei der Einrichtung von Wireguard-VPN-Verbindungen präzisiert

Verbesserung NTP-Interoperabilität durch bessere Abschätzung der Abweichung der Hardware-Uhr verbessert

Behoben: Push Service "Änderungsnotiz" sendete zu oft Informationen zu vermeintlich neuen Portfreigaben

Verbesserung Details auf den Seiten "FRITZ!Box-Benutzer"

Behoben: Funktionsdiagnose bewertete die Verbindungsqualität von WLAN-Repeatern trotz guter Verbindung teilweise als schlecht

Behoben: Ereignisse von Repeatern wurden teilweise doppelt im Ereignisprotokoll geführt

WLAN:

Behoben: Auf der Seite "WLAN / Funkkanal" wurde bei Radar-Erkennung (ZeroWait DFS) in der Grafik "Funkkanal" ein "Bitte warten" angezeigt, obwohl der 5-GHz-Kanal bereits wieder verfügbar war

Behoben: Meldung "Fehlercode 1" bei Erstellung von WLAN-Netzwerkschlüsseln, die mit $$$$ beginnen

Zusammenfassung FritzOS 7.51-103200 für FritzBox 7530 AX verfügbar

Bugfixes & Vorbereitung auf finale Software

Über Browser-Interface oder AVM-Webseite installierbar

Umfangreicher Changelog mit Bugfixes

Optimierung der Nutzung von Repeatern

Die neue Labor-Version FritzOS 7.51-103200 kann über das Browser-Interface der FritzBox 7530 AX installiert oder aber manuell über die AVM-Webseite heruntergeladen werden. Da das Basis-Modell 7530 ohne WLAN-ax bereits über FritzOS 7.50 verfügt, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis auch die 7530 AX mit einer finalen Version versorgt wird.Der Changelog des jetzt neu veröffentlichten Labor-Updates zeigt sich vergleichsweise umfangreich - zumindest was Bugfixes angeht. So wurden erneut diverse Fehler in Hinsicht auf IPSec-VPN-Verbindungen ausgemerzt und zudem die Nutzung von Repeatern optimiert. Ebenso wurde die Unterstützung entfernt, den gesamten IPv4-Datenverkehr über eine WireGuard-VPN-Verbindung zu einem Einzelgerät zu senden. Weitere Änderungen sind in den nachfolgenden Patch Notes zu finden.Da es sich bei AVMs Labor-Versionen trotz einer gewissen Stabilität dennoch um Beta-Software handelt, empfehlen wir vor der Installation ein Backup der persönlichen Einstellungen durchzuführen.