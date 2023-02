DJI Mini 3 Pro: Kompakte Drohne bei Media Markt zum Bestpreis

Der Mehrwertsteuer-Rabatt bei Media Markt bringt einen neuen Tiefstpreis für die DJI Mini 3 Pro. Das Bundle mit der kompakten Drohne und der DJI RC-Fernbedienung kostet jetzt nur noch 790 Euro - ein starker Deal. Wir haben alle Details zur Aktion.

DJI Mini 3 Pro + RC Jetzt für 790 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

MwSt.-Rabatt: DJI Mini 3 Pro als Schnäppchen bei MediaMarkt

DJI Mini 3 Pro + RC Jetzt für 790 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

DJI

Das Angebot für die DJI Mini 3 Pro gehört bei Media Markt zu den Topsellern. Schließlich wird ein neuer Bestpreis erreicht. Während andere Online-Shops derzeit mindestens 940 Euro verlangen, kostet die Drohne hier nur 790 Euro.Der reduzierte Preis ist erst im Warenkorb zu sehen. Die Lieferung ist versandkostenfrei, eine Abholung ebenfalls möglich.Die DJI Mini 3 Pro gehört zu den kompaktesten Drohnen des chinesischen Herstellers und wiegt nur 249 Gramm. Sie ist mit einer 48-Megapixel-Kamera samt 1/1,3-Zoll CMOS-Sensor ausgestattet, der Aufnahmen in einer Auflösung von bis zu 8064 x 6048 Pixeln ermöglicht. Videos sind bis ins 4K-Format mit maximal 60 FPS möglich oder aber per Full-HD-Zeitlupe mit bis zu 120 FPS. HDR-Support wird ebenfalls geboten, wenn auch nur mit bis zu 30 FPS.Ein neu gestaltete Gimbal der DJI Mini 3 Pro bietet einen großen Rotationsbereich für Aufnahmen aus niedrigem Winkel und echte vertikale Aufnahmen. Die maximale Flugdistanz liegt bei 18 Kilometern, die Flugzeit mit einer Akkuladung bei 34 Minuten. Weiterhin ist die kleine Drohne mit einer verbesserten Hindernisvermeidung und einem erweiterten Assistenzsystem ausgestattet, das Objekte in der Flugbahn in Echtzeit erkennt und diesen ausweicht. Neben der Drohne ist die DJI RC Fernsteuerung mit 5,5-Zoll-Display enthalten.