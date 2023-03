Samsung Galaxy Watch 6 Pro bringt beliebtes Feature zurück

Nach den bereits geleakten Akku-Informationen tauchen immer mehr Details über die Galaxy Watch 6 (Pro) auf. Es wird gemunkelt, dass Sam­sung bei der Galaxy Watch 6 Pro die physische Drehlünette wieder einführt. Auch von einem neuen Design ist die Rede.

Samsung Galaxy Watch 6 und 6 Pro mit neuem Design

Samsungs Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro brachten nur bescheidene Designänderungen mit sich. Aber die beiden haben auch ein bei den Fans beliebtes Merkmal weggelassen, nämlich die drehbare Lünette. Zum Glück könnte die mechanische Komponente in der kommenden Galaxy Smartwatch-Reihe wieder Einzug halten.Laut dem südkoreanischen YouTuber " Super Roader " (via Sammobile ) hat Samsung auf seine Fan-Gemeinde gehört und wird die teurere und leistungsfähigere Samsung Galaxy Watch 6 Pro dieses Jahr mit einer drehbare Lünette ausstatten. Das Standardmodell der Galaxy Watch 6 wird dagegen weiterhin über das Display und den seitlichen Tasten gesteuert. Es gibt leider keine stichhaltigen Beweise, die die Behauptung des Leakers stützen, aber er beruft sich auf Kontakte und interne Quellen im südkoreanischen Unternehmen.Außerdem wurde bereits gemunkelt, dass sowohl die Galaxy Watch 6 als auch die Pro-Variante ein konvexes Glaspanel haben werden, das das nach innen geneigte Design, wie bei der Galaxy Watch 5 (Pro), überflüssig macht. Weiterhin ist zu hören, dass das Aussehen der beiden neuen smarten Uhren von Samsung, der Google Pixel Watch ähneln wird. Es ist jedoch schwer vorstellbar, wie die drehbare Lünette in dieses Design passt. Gibt es vielleicht wieder eine Hardware-Lösung der drehbaren Lünette?Wer von der Galaxy Watch 6 eine bessere Akkulaufzeit erwartet, wird nicht enttäuscht sein, heißt es zudem. Anfang des Monats wurden zwei angebliche Akku-Zertifizierungen gesichtet, die eine höhere Kapazität der neuen Smartwatches bestätigen. In Verbindung mit einem effizienten neuen Prozessor und einem optimierten Wear OS könnte sich die Akkulaufzeit beider Modelle noch weiter verlängern.Welche anderen Funktionen wünscht Ihr Euch von Samsung für die Galaxy Watch 6 und 6 Pro? Lasst uns Eure Vorschläge im Kommentarbereich wissen.