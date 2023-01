Seltene Erden: Schweden entdeckt größtes Vorkommen in Europa

Als Seltene Erden werden die meisten Metalle bezeichnet, die in der 3. Nebengruppe des Periodensystems zu finden sind. Sie sind für zahlreiche Technologien erforderlich. Das Problem: Geliefert werden sie vor allem von China, Europa ist abhängig. Doch das dürfte sich ändern.

Animation des Bergwerks Kiruna und der Lagerstätte Per Geijer

Gute Nachricht für Europa

Denn der schwedische Bergbaukonzern Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) hat heute einen Fund bekannt gegeben , den man als Sensation bezeichnen kann und der möglicherweise bzw. wahrscheinlich der europäischen Hightech-Branche einen signifikanten Schub verpassen wird - allerdings erst in einigen Jahren. Denn LKAB hat bekannt gegeben, dass man in der Region Kiruna bedeutende Vorkommen von Metallen der Seltenen Erden entdeckt hat.Nach erfolgreicher Erkundung vermeldete das Unternehmen heute Mineralressourcen an Seltenerdmetallen von mehr als einer Million Tonnen Seltenerdoxiden. Laut LKAB ist das die größte bekannte Lagerstätte dieser Art in Europa.Jan Moström, President and Group CEO von LKAB dazu: "Dies ist eine gute Nachricht, nicht nur für LKAB, die Region und die schwedische Bevölkerung, sondern auch für Europa und das Klima. Es handelt sich um das größte bekannte Vorkommen an Seltenen Erden in unserem Teil der Welt, und es könnte ein wichtiger Baustein für die Produktion der kritischen Rohstoffe werden, die für den grünen Übergang absolut entscheidend sind. Wir stehen vor einem Versorgungsproblem. Ohne Minen kann es keine Elektrofahrzeuge geben."Für Europa ist das in der Tat ein besonders signifikanter Fund. Denn bislang ist man vollständig von Importen abhängig, da es in Europa keine Vorkommen gibt, die sich wirtschaftlich abbauen lassen. Das könnte sich mit den Vorkommen in Kiruna ändern.Aber: Bis Seltene Erden tatsächlich in Schweden gefördert werden, wird es noch Jahre dauern: Dieses Jahr sollen zwar erste Konzessionen beantragt werden, es wird aber zehn is 15 Jahre dauern, bis man mit dem Abbau beginnen und Rohstoffe auf den Markt bringen kann, so LKAB-Chef Moström.