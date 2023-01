Alle im All: Auch Südkorea liefert spektakuläre Fotos von Erde und Mond

Immer mehr Nationen wagen sich an komplexe Weltraummissionen. Jetzt gesellt sich Südkorea zu den Ländern, die eine erfolgreiche Mission zum Mond durchgeführt haben. Der Mondorbiter Danuri liefert einmal mehr eindrucksvolle Aufnahmen des Erdsystems aus dem All.

Unendliche Weiten werden endlich immer öfter erforscht

Erste Bilder faszinieren

Für Südkorea ist es ein historischer Moment, für die Weltraumfahrt ein weiterer Meilenstein: Wie das Korea Aerospace Research Institute (KARI) mitteilt (via Phys ), konnte der erste Mondorbiter des Landes erfolgreich eine Reihe von Fotos und Videos rund um unseren Erdtrabanten nach Hause schicken. Die Sonde mit dem Namen Danuri - ein Schachtelwort aus den koreanischen Begriffen für "Mond" und "Freude" - soll für Korea den Start seiner ambitionierten Weltraumvorhaben markieren.Danuri war bereits im August letzten Jahres an Bord einer Rakete des US-Unternehmens SpaceX auf seine Reise geschickt worden. Im letzten Monat konnte die Sonde dann erfolgreich in den Orbit um den Mond einlenken. Laut den Wissenschaftlern hat sich die Umlaufbahn wie geplant stabilisiert, ein Umlauf benötigt demnach nur rund zwei Stunden.Aktuell befindet sich die Sonde damit in der Vorbereitungsphase für die eigentliche Mission. Zwischen dem 24. Dezember und dem 1. Januar wurden die Kameras dafür erstmals auf den Mond sowie die Erde gerichtet. Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme (Bild oben) zeigt dabei eine eindrucksvolle Szenerie aus Mondoberfläche und Erde, die laut dem Team aus einer Höhe von weniger als 120 Kilometern über dem Trabanten aufgenommen wurde.Im Laufe des nächsten Monats soll Danuri dann seine wissenschaftliche Mission beginnen. Südkorea will damit die Vorarbeit für eine Mondlandung im Jahr 2032 leisten. Die Sonde wird dafür unter anderem eine detaillierte Kartierung und Analyse der Mondoberfläche vornehmen. Südkorea hat außerdem die Ambition geäußert, bis 2045 eine eigene Marsmission zu starten.