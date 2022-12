Neu auf Freevee: Amazons kostenlose Filme und Serien im Januar

Amazons kostenloser Streaming-Dienst Freevee geht im Januar 2023 mit mehr als 30 neuen Filmen und Serien auf Sendung. Darunter die Exklusives High School und Judy Justice sowie Grimm, 2 Broke Girls und eine Auswahl an Klassikern. Einziger Knackpunkt: Es gibt Werbung.

High School: Amazon bringt die Teenie-Komödie nach Deutschland

Amazon Prime Video: Gratis Freevee-Inhalte im Januar 2023

Grimm | Staffel 3-6 ab 1. Januar

High School | Staffel 1 ab 13. Januar

2 Broke Girls | Staffel 6 ab 15. Januar

Judy Justice | Neue Folgen ab 23. Januar

Pornorama oder Die Bekenntnisse der mannstollen Näherin Rita Brauchts ab 1. Januar

Terra Formars ab 2. Januar

Crimson Peak ab 3. Januar

Downrange - Die Zielscheibe bist du! ab 4. Januar

Cut Bank - Kleine Morde unter Nachbarn ab 5. Januar

Dark Skies - Sie sind unter uns ab 6. Januar

Der Nebelmann ab 7. Januar

Wildling ab 8. Januar

Detective Dee und das Geheimnis der Phantomflammen ab 9. Januar

Detective Dee und das Geheimnis des Rattenfluches ab 9. Januar

Detective Dee und der Fluch des Seeungeheuers ab 9. Januar

Detective Dee und die Legende der vier himmlischen Könige ab 9. Januar

Prospect ab 11. Januar

Suburra ab 12. Januar

Curiosa - Die Kunst der Verführung ab 13. Januar

Arbitrage ab 14. Januar

Archenemy ab 15. Januar

Immer, wenn du bei mir bist ab 16. Januar

Meine erste Liebe ab 18. Januar

Die Logan Verschwörung ab 20. Januar

Rescue Under Fire ab 21. Januar

Into the Ashes ab 23. Januar

Instinct ab 25. Januar

Mr. Collins' zweiter Frühling ab 26. Januar

13 Sins ab 28. Januar

Dead Man Running ab 29. Januar

Entschuldige, ich liebe Dich! ab 30. Januar

Über den seit August in Deutschland verfügbaren kostenlosen Streaming-Dienst Freevee zeigt Amazon neben einer Handvoll Eigenproduktion vor allem ältere Klassiker. Nun spricht man über die Film- und Serien-Highlights, die Kunden ab Januar gratis, aber mit Werbeeinblendungen streamen können. Im Mittelpunkt stehen die beiden Originals High School (Comedy-Serie) und Judy Justice (Scripted Reality). Außerdem gehen die Staffeln 3 bis 6 von Grimm und die sechste Staffel von 2 Broke Girls auf Sendung.In Hinsicht auf "neue" Filme nimmt Amazon Freevee im Januar unter anderem Guillermo del Toros Crimson Peak (2015) mit Tom Hiddleston, Dark Skies (2013) mit Keri Russell, Arbitrage (2012) mit Richard Gere und Susan Sarandon sowie die Logan Verschwörung (2012) mit Aaron Eckhart in sein Programm auf. Abseits davon findet man derzeit zudem Bosch Legacy, Fringe, Person of Interest und Parks and Recreation in der Videothek des kostenlosen Streaming-Dienstes.