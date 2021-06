The Suicide Squad - Neuer Trailer verspricht Action und derben Humor

Videos automatisch starten

DC Comics schickt seine Antiheldentruppe nach relativ kurzer Zeit für einen zweiten Anlauf ins Kino. The Suicide Squad scheint dabei mindestens genau so abgedreht und actiongeladen zu werden wie Suicide Squad (ohne "The") von 2016. Dies stellt ein neuer Trailer unmissverständlich klar, den Warner Bros. Deutschland heute veröffentlicht hat.



In The Suicide Squad werden mehrere im Belle Reve-Gefängnis inhaftierte Superschurken für die Task Force X - oder eben das Suicide Squad - rekrutiert. Neben Harley Quinn zählen noch Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher II, Savant, King Shark, Blackguard und Javelin zu den "Glücklichen", die auf eine scheinbar hoffnungslose Mission geschickt werden. Ihr Ziel ist ein verborgenes Forschungslabor auf der Insel Corto Maltese. Neben reichlich Guerillas bekommt es die Truppe dort auch mit dem riesigen Seestern-Monster Starro zu tun.



Sollte keine weitere Verschiebung mehr notwenidg sein, startet The Suicide Squad am 5. August 2021 in den deutschen Kinos.