Kohler Numi 2.0: Die 11.500$ teure smarte Toilette geht in den Verkauf

Laut Al Bundy und den Erfahrungen von vielen ist die Toilette der wichtigste Ort des Hauses und entsprechend sollte man dort auf nichts verzichten, schon gar nicht auf modernste Technik. Der US-Hersteller Kohler verkauft seine lange vorbereitete smarte Toilette nun auch tatsächlich.

Deckel, öffne dich

Kohler

Kohler hat seine Hightech-Toilette mit dem Namen Numi 2.0 bereits 2019 gezeigt und schon damals klang das nach einer - Verzeihung - Scheißidee. Das ist aber nicht einmal negativ gemeint, sondern beschreibt den primären Einsatzzweck. Denn diese Toilette ist nicht nur beleuchtet wie ein Gamer-PC, sondern hat auch allerhand Technik verbaut. So ist allen voran Amazon Alexa integriert, entsprechend besitzt Numi 2.0 auch gleich mehrerer Lautsprecher.Numi 2.0 hat außerdem ein integriertes Bidet sowie UV-Licht, um dieses desinfizieren zu können, dazu kommen passende Kontrollmöglichkeiten für Temperatur, Position und Stärke des hierfür eingesetzten Wassers. Eine solche Hightech-Toilette hat auch eine automatische Befeuchtungsfunktion, um unerwünschte Ablagerungen zu minimieren, außerdem bietet sie automatisches Spülen, eine Raumduft-Funktion, einen beheizbaren Sitz, einen Föhn für den Allerwertesten, eine Backup-Spülung (wofür auch immer das sein mag) und noch vieles mehr.Das vermutlich wichtigste Feature - hiermit kann wohl so manche Ehe gerettet werden - ist ein Deckel, der sich automatisch öffnet und schließt. Diese Features werden allesamt per Alexa gesteuert, man kann aber auch zu einer speziellen Fernbedienung greifen.Wer schon immer von einem Klo geträumt hat, in dem man sich fühlt wie in einem Science-Fiction-Film (ernsthaft: Wer hat das nicht?), der kann den Thron, nein, Kommandostuhl nun auch tatsächlich kaufen, wie The Verge berichtet. Günstig ist dieses Erlebnis allerdings nicht, denn die Kohler Numi 2.0 Smart Toilet kostet immerhin 11.500 Dollar.