Kurios: Händler verkauft die Switch im Bundle mit smartem Toilettensitz

Als die Nintendo Switch vor gut drei Jahren erstmals angekündigt wurde, konnte eine Szene im Trailer, die einen Spieler beim Zocken auf der Toi­let­te gezeigt hat, für Aufmerksamkeit im Netz sorgen. Ein Händler liefert die Konsole nun in Kombination mit einem smarten Toilettensitz aus.

The Switch bundle is called "Sit well full-length" and the Switch Lite bundle is named "Loneliness Eliminator" pic.twitter.com/qzYehPQOYF — Chinese Nintendo (@chinesenintendo) December 21, 2019

Zwei verschiedene Konsolen-Bundles

Momoshop

Die Hybrid-Konsole von Nintendo ist durch ihren mobilen Tablet-Modus optimal zur Mitnahme an nahezu jeden Ort geeignet. So ist der Spieler auch während seiner täglichen Toi­let­ten­sit­zung nicht dazu gezwungen, das aktuell gestartete Game zu pausieren und die Konsole an die Seite zu legen. Die meisten Switch-Besitzer dürften dieses Szenario kennen und ihre Konsole schon mindestens einmal zu einer etwas längeren Sitzung mitgenommen haben.Das hat sich jetzt der Onlinehändler "Momo Shop" zu Nutze gemacht. Der in Taiwan an­säs­si­ge Konzern bietet die Nintendo Switch jetzt in kuriosen Bundles an. Neben der Konsole an sich wird zusätzlich ein smarter Toilettensitz an den Käufer versendet. Das Bundle mit der Stan­dard-Version der Switch wird unter dem Motto "Bequemes Sitzen in voller Länge" beworben. Darüber hinaus gibt es ein Bundle mit der Switch Lite. Das Paket wird unter dem Namen "Einsamkeits-Eliminator" verkauft. Der Toi­let­ten­sitz bringt unter anderem eine Dusch­funk­tion, elektronische Steu­er­ungs­mög­lich­kei­ten, eine eingebaute Heizung sowie LED-Be­leuch­tung mit sich.Während das Bundle mit der "normalen" Nintendo Switch für umgerechnet knapp 480 Euro erhältlich ist, werden für das Paket mit der Switch Lite und dem smarten Toilettensitz gut 380 Euro fällig. Die beiden Produkte lassen sich auf der Webseite des Händlers finden.