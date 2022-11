IFA bekommt noch eine Chance: 10 weitere Jahre in Berlin

In diesem Jahr gab es für die IFA, ehemals bekannt als internationale Funkausstellung Berlin, ein Comeback nach der coronabedingten Pause. Jetzt steht fest: Die IFA bleibt für weitere zehn Jahre in Berlin. Man hatte lange über einen Standortwechsel nachgedacht.

Neue IFA Management GmbH übernimmt das Ruder

Änderungen noch unbekannt

Das meldet die Messe Berlin gemeinsam mit den Veranstaltern GFU Consumer & Home Electronics GmbH und Clarion Events. Der Vertrag wurde kurz vor dem Wochenende im Roten Rathaus Berlin unterschrieben. Die Traditionsmesse - mit einer 98-jährigen Geschichte am Messestandort Berlin - bekommt so noch eine neue Chance in ihrer alten Heimat.Bisher war das noch nicht klar, den die Vertragsverhandlungen liefen bereits seit geraumer Zeit. Dabei war von einem Umzug an einen anderen deutschen Standort spekuliert worden und sogar die Abwanderung ins Ausland kam ins Spiel. Nun gründet man ein neues Gemeinschaftsunternehmen, die IFA Management GmbH, die für die Durchführung in Berlin verantwortlich sein wird.Wie es in den kommenden Jahren weitergeht, wurde bisher nur in ersten Andeutungen bekannt. Die IFA soll zur "Big Show" werden, wobei sie ja bereits die weltweit größte Fachmesse ihrer Art ist und damit der CES in Las Vegas in nichts nachsteht. Räumliche Veränderungen soll es zudem am Messegelände unter dem Berliner Funkturm zunächst noch nicht geben.Stattdessen war von einem Hybrid-Event die Rede, wobei schon im kommenden Jahr mehr "Digitalevent" Internetnutzer weltweit anlocken könnte.In diesem Jahr zählte die Messe Berlin rund 161.000 Besucher an den insgesamt nur noch fünf Tagen. Dabei meldete man einen Anstieg an Fachbesuchern. Die kommende IFA wird vom 1. bis 5. September 2023 stattfinden. Laut dem Veranstalter ist schon jetzt mehr als die Hälfte der Veranstaltungsfläche für das nächste Jahr reserviert.