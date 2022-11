Der Black Friday bei Bluetti: Stromspeicher jetzt zum besten Preis

Bluetti bietet mit seinem Frühzugang zum Black Friday schon jetzt tolle Angebote und einen satten Rabatt von bis zu 700 Euro auf seine tragbaren Stromspeicher. Nutzt die Chance und sichert euch mit den besten Powerstations gegen Strom­aus­fäl­le und für Outdoor-Trips ab.

Bringt das etwas? Die Vorteile eines tragbaren Stromspeichers

Die Qual der Wahl: Welche Bluetti Powerstation passt am besten?

Bis zu 700 Euro Rabatt auf Stromspeicher!

Auch im Online-Shop von Bluetti wird der Schnäppchen-Tag des Jahres gefeiert. Bis zum 30. November 2022 sind die beliebten Stromspeicher und viele interessante Bundles stark reduziert. Vom kompakten Einsteiger-Modell Bluetti EB3A über das Aushängeschild Bluetti AC200 Max bis hin zu professionellen Generatoren, wie dem Bluetti EP500. Bekanntlich gibt es keine bessere und günstigere Zeit als die rund um den Black Friday, um sich für den nächsten Outdoor-Urlaub zu wappnen oder gegen Stromausfälle zu schützen.Die Powerstations von Bluetti bringen zwei wesentliche Vorteile mit. Sie halten die wichtigsten, wenn nicht sogar alle eure technischen Geräte während eines Stromausfalls oder gar Blackouts am Netz und versorgen euch zudem auch "off the grid" zuverlässig mit Energie. Wer den milden Herbst zum Camping nutzt oder im Winter den Ausflug zu den Polarlichtern plant, der sollte sich in jedem Fall einen passenden Stromspeicher zulegen.In Kombination mit einem der flexiblen Bluetti-Solarpanels kann man sogar von wirklich sauberer Energie sprechen, die wir uns alle wünschen. Nutzt man zusätzlich auch die Black Friday-Angebote für Bundles mit Zusatzbatterien, steht einer langfristigen Stromversorgung nichts mehr im Weg. Egal ob unterwegs, Zuhause oder im Büro.Bei der Anschaffung eines vielseitigen, tragbaren Bluetti-Stromspeichers muss man sich nur eine Frage stellen: Welche Geräte möchte man wie lange mit Energie versorgen? Wer lediglich einen kurzen Stromausfall überbrücken oder unterwegs Laptop, Smartphone und Tablet aufladen will, für den empfiehlt sich die günstige Bluetti EB3A mit 268 Wattstunden Speicher und 600 Watt Ausgangsleistung. Selbst die erschwingliche Powerstation des Herstellers kann dabei bereits mit Solarpanels aufgeladen werden, um euch autark mit Strom zu versorgen.Für längere Stromausfälle oder den Anschluss von stromhungrigen Verbrauchern, wie zum Beispiel Elektrogrills, Kühlschränken oder Heizungen, eignen sich hingegen die Bluetti EB70 mit 1000 Watt Ausgangsleistung und 716 Wattstunden gespeicherter Energie sowie die Bluetti AC200 Max mit 2200 Watt und 2048 Wattstunden. Letztere kann zusätzlich mit optionalen Batterien kombiniert werden, womit ein Kraftwerk mit satten 8192 Wattstunden entsteht.Egal für welchen Stromspeicher ihr euch entscheidet, ihr profitiert immer von langlebigen LiFePO4-Batterien und einer Vielzahl von Anschlüssen und Erweiterungsmöglichkeiten.