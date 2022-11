Update für die Vorschau: One Outlook unterstützt jetzt Multi-Accounts

Seit einigen Wochen erweitert Microsoft nach und nach den Betatest für das neue Outlook für Windows. Jetzt erhalten die ersten Nutzer die Möglichkeit, mehrere E-Mail-Accounts zu verwenden - das wurde bisher nicht unterstützt.

Ausblick

Vorschau im Microsoft Store

Angekündigt war das schon länger, nun hat Aggiornamenti Lumia entdeckt, dass die Umsetzung der neuen Outlook Multi-Features gestartet ist."In Zukunft werden Sie in der Lage sein, auf mehrere E-Mail-Postfächer und Kalender (sowohl beruflich als auch privat) im selben Outlook-Erlebnis zuzugreifen, so wie Sie es heute auf Outlook Mobile können", hatte das Outlook-Team vor wenigen Wochen erklärt. Die Freigabe der Multi-Accounts ist nun in der Vorschau gestartet. Microsoft hat den Überblick über geplante und umgesetzte Funktionen in der im Outlook-Blog veröffentlichten Roadmap allerdings noch nicht aktualisiert.Das neue Outlook unterstützt mehrere E-Mail-Konten nur mit einigen Einschränkungen. Bisher funktioniert das mit Microsoft-Konten, sodass persönliche mit Business E-Mails (nur bestehende Office 365 und Live-Konten) nun zusammen verwendet werden können.Gmail-Konten sind ersten Erkenntnissen nach auch verfügbar, es gibt aber aktuell keine Möglichkeit, manuell neue Konten hinzuzufügen.Es ist noch ein langer Weg, bis das neue "One Outlook" eine brauchbare Option für Power-User wird. Die App kann immer noch nicht offline arbeiten, und es fehlt auch die Unterstützung für Web-Add-ins von Drittanbietern wie Salesforce, Zoom und anderen Diensten. Die neue UWP-Mail-App bietet etwas, das sowohl dem klassischen Outlook als auch dem neuen webbasierten Outlook fehlt: Ein vereinheitlichter Posteingang für mehrere E-Mail-Konten. Dies ist eine "grundlegende" Funktion, die Outlook bereits auf macOS und mobilen Geräten unterstützt, und mit dem Ansatz "One Outlook" auch für die Windows-App starten wird.