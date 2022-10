Neue weltgrößte Windfarm: China startet Projekt mit über 40 Gigawatt

Der bisher leistungsfähigste Windkraft-Park der Welt wird in den kommenden drei Jahren aufgebaut. Die Anlage soll insgesamt bis zu 43,3 Gigawatt Strom liefern können. Der Standort liegt auf chinesischem Gebiet in der Straße von Taiwan.

Schneller Ausbau

Aktuell ist die Jiuquan Wind Power Base, die ebenfalls in China liegt, mit ihren 20 Gigawatt installierter Turbinenleistung die stärkste Anlage dieser Art weltweit. Dieser Rekord soll nun also um mehr als das Doppelte übertroffen werden. China ist bereits jetzt mit einem Anteil von über 25 Prozent weltweit führend bei der Produktion von Strom aus Windenergie. Diese Position dürfte das Land mit dem neuen Projekt wohl weiter zementieren.Der Standort vor der chinesischen Küste ist an der geplanten Stelle besonders windreich. 3800 bis 4300 Volllaststunden werden hier pro Jahr erreicht. Die Turbinen laufen somit fast die Hälfte der Zeit unter idealen Bedingungen. Mit der Energie, die hier erzeugt wird, könnte man rechnerisch rund 13 Millionen europäische Durchschnitts-Haushalte mit Strom versorgen.Wie gigantisch die Mengen sind, die der neue Windpark liefert, lässt sich besser an einem Vergleich mit Norwegen zeigen. Das Land gilt als Vorbild für die grüne Energieversorgung und setzt massiv auf Wasserkraft. Alle Wasserkraftwerke in dem Land zusammen kommen mit 31 Gigawatt aber auf eine geringere Leistung als der eine Windpark in China.Das Bauprojekt ist Bestandteil der chinesischen Planung, bis 2025 ein Drittel des Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. Spätestens 2060 will man komplett klimaneutral sein. Allerdings kann man wohl damit rechnen, dass die Staatsführung in Peking hier zukünftig noch stärker auf Beschleunigung setzen wird, denn die Folgen der Klimakrise sorgten bereits in diesem Jahr für massive Rückschläge in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes.