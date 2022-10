Enola Holmes 2: Der finale Trailer zur Krimikomödie von Netflix ist da

Sherlocks kleine Schwester darf bald wieder ermitteln: Im Netflix-Film Enola Holmes 2 schlüpft der Stranger Things-Star Millie Bobby Brown erneut in die Rolle der cleveren Detektivin, die dieses Mal einer großen Verschwörung auf die Schliche kommt. Bevor der Film in wenigen Wochen bei Netflix startet, gibt es jetzt erst mal einen neuen Trailer.Enola Holmes 2 basiert so wie der Vorgänger auf einer Jugendromanreihe mit gleichem Titel. Nachdem wir Enola im ersten Film kennenlernen durften, versucht diese nun, es ihrem Bruder gleichzutun und sie eröffnet in London eine eigene Detektei - jedoch mit nur mäßigem Erfolg. Kurz bevor sie wieder schließen muss, bekommt sie dann aber doch noch ihren ersten Fall: Sie soll ein verschwundenes Mädchen aufspüren, jedoch steckt hinter der Sache weit mehr, als sie zunächst zu ahnen glaubt.Neben Millie Bobby Brown ist in der Fortsetzung auch wieder Henry Cavill (The Witcher) in seiner Rolle als Sherlock Holmes mit dabei. Regie führte erneut Harry Bradbeer. Enola Holmes 2 startet am 4. November 2022 bei Netflix.