Neu auf Disney+ & Star: Alle Filme und Serien im November 2022

Der Micky-Maus-Konzern kündigt für seinen Streaming-Dienst Disney+ mehr als 40 Neustarts für November an. Zu den Film- und Serien-Highlights des kommenden Monats gehören Family Guy, Zootopia+, Santa Clause, Willow und Mike. Wir zeigen euch alle Termin im Überblick.

Disney+ Programm: Neue Filme und Serien im November 2022

Weihnachten mit Donna Hay - Staffel 1 ab 2. November

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - The Making of She-Hulk ab 3. November

The Montaners - Staffel 1 ab 9. November

Chinas Geschichte von oben - Staffel 1 ab 9. November

Angriff auf Pearl Harbor: Minute um Minute - Staffel 1 ab 9. November

Fix it! - Reparaturen am Limit - Staffel 1 ab 9. November

Zootopia+ ab 9. November

S.O.S. mit David Beckham ab 9. November

Haie im Bermudadreieck ab 11. November

Fire of Love ab 11. November

The Hot Zone: Tödliches Virus - Staffel 2 ab 16. November

Santa Clause: Die Serie ab 16. November

Ohne Limits mit Chris Hemsworth ab 16. November

Ein wunderbarer Herbst mit Micky Maus ab 18. November

Micky: Die Geschichte einer Maus ab 18. November

Verwünscht nochmal ab 18. November

Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium ab 20. November

Savage Kingdom - Staffel 1-4 ab 30. November

Star-Channel Programm: Neue Filme und Serien im November 2022

The D'Amelio Show - Staffel 2 ab 2. November

Reboot - Staffel 1 ab 2. November

Der Bergdoktor - Staffel 14 ab 2. November

Die Bergretter - Staffel 12 ab 2. November

Family Guy - Staffel 20 ab 2. November

Petterson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt ab 4. November

Table 19 - Liebe ist fehl am Platz ab 4. November

Candy: Tod in Texas - Staffel 1 ab 9. November

The Good Doctor - Staffel 4 ab 16. November

Mike ab 16. November

Queen Elizabeth II: Passing of the Crown - A Special Edition of 20/20 ab 18. November

Queen Elizabeth II: The Legacy, The Life ab 18. November

Big Mama's Haus 2 ab 18. November

Das Urteil - Jeder ist käuflich ab 18. November

Maggie - Staffel 1 ab 23. November

Reasonable Doubt - Staffel 1 ab 23. November

Ally McBeal - Staffel 1-5 ab 23. November

Rescue Me - Staffel 1-6 ab 23. November

Matriarch ab 25. November (Star)

The Patient ab 30. November

Willow ab 30. November

Disney+ geht im November mit ungewöhnlich vielen Filmen und Serien auf Sendung, auch in Vorbereitung auf die anstehende Weihnachtszeit. Aus der Masse stechen dabei unter anderem die Kurzfilmreihe Zootopia+, basierend auf dem beliebten Animationsfilm und die 20. Staffel von Family Guy heraus. Außerdem starten die Macher von "I, Tonya" eine achtteilige Miniserie über die Geschichte von Mike Tyson, während sich Thor-Darsteller Chris Hemsworth in einer National Geographic-Doku in die Wildnis begibt.Passend zur kalten Jahreszeit kündigt Disney+ zudem drei Comebacks an. Mit Verwünscht nochmal kann man sich auf die Fortsetzung des Märchens Verwünscht (2007) freuen, in der erneut Amy Adams, Patrick Dempsey und James Marsden zu sehen sein werden. Ebenso schlüpft Tim Allen zurück in sein Weihnachtsmannkostüm und zeigt sich neben Elizabeth Mitchell und Kal Penn in der Serien-Fortsetzung der Filmtrilogie Santa Clause. Zu guter Letzt erhält George Lucas' Abenteuerfilm Willow (1988) eine neue Sequel-Serie.Abseits von diesen Highlights nimmt Disney+ die Hulu-Serie Reboot ins Programm auf, zeigt neue Folgen von The D'Amelio Show und lässt Abonnenten in neuen Dokus hinter die Kulissen von Micky Maus und She-Hulk blicken.