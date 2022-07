Neu auf Netflix: Das sind die neuen Filme und Serien im August 2022

Netflix kündigt seine Film- und Serien-Highlights für August an. Im kommenden Monat liefert der Streaming-Dienst mehr als 80 Neustarts, zu deren Highlights unter anderem Buba, Sandman, Day Shift, Locke & Key und Me Time gehören. Wir zeigen euch alle Termin im Überblick.

Netflix: Neue Serien im August 2022

Café Minamdang ab 1. August

Forecasting Love and Weather ab 2. August

Guten Morgen, Verônica: Staffel 2 ab 3. August

Tamara Falcó: La marquesa ab 4. August

Sandman ab 5. August

Twenty Five Twenty One ab 5. August

Locke & Key: Staffel 3 ab 10. August

Indian Matchmaking: Staffel 2 ab 10. August

Instant Dream Home ab 10. August

Iron Chef Brazil ab 10. August

School Tales The Series ab 10. August

Noch nie in meinem Leben …: Staffel 3 ab 12. August

A Model Family ab 12. August

Glühendes Feuer ab 17. August

Nada Suspeitos ab 17. August

Kleo ab 19. August

Echoes ab 19. August

Alma ab 19. August

Chad and JT Go Deep ab 23. August

Ollies Odyssee ab 24. August

Mo ab 24. August

Queer Eye: Brazil ab 24. August

Selling The OC ab 24. August

Unter Feuer ab 24. August

Drive Hard: The Maloof Way ab 26. August

Ludik ab 26. August

Familiengeheimnisse ab 31. August

Partner Track ist bald verfügbar

Delhi Crime: Staffel 2 ist bald verfügbar

Netflix: Neue Filme im August 2022

Buba ab 3. August

Schieb es nicht aufs Karma! ab 3. August

Wedding Season ab 4. August

Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles - Der Film ab 5. August

Carter ab 5. August

Darlings ab 5. August

Reclaim ab 6. August

Codewort: Kaiser ab 8. August

Gönül - Herzenslied ab 10. August

Day Shift ab 12. August

13: Das Musical ab 12. August

Look Both Ways ab 17. August

Royalteen ab 17. August

365 Days - Noch ein Tag ab 19. August

Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar ab 20. August

Zwei wie Pech und Schwefel ab 24. August

That's Amor ab 25. August

Me Time ab 26. August

Liebe für Erwachsene ab 26. August

Seoul Vibe ab 26. August

La jefa - Die Chefin ab 29. August

I Came By ab 31. August

Netflix: Neue Comedy Specials im August 2022

Ricardo Quevedo: Morgen wird noch schlimmer ab 2. August

Netflix: Neue Dokumentationen im August 2022

Absolutes Fiasko: Woodstock '99 ab 3. August

In Luft aufgelöst: Der letzte große Banküberfall ab 10. August

Stay on Board: The Leo Baker Story ab 11. August

Untold: The Girlfriend Who Didn't Exist ab 16. August

Untold: The Rise and Fall of AND1 ab 23. August

Untold: Operation Flagrant Foul ab 30. August

Was Katzen denken ab 18. August

Auf Teufel komm raus: Die wilde Welt des John McAfee ab 24. August

Geschichtshappen: Staffel 2 ab 25. August

I AM A KILLER: Staffel 3 ab 30. August

Club América gegen Club América ab 31. August

Netflix: Neue Kids & Familiy-Inhalte im August 2022

Big Tree City ab 1. August

Super Giant Robot Brothers ab 4. August

Team Zenko Go: Staffel 2 ab 8. August

Deepa und Anoop ab 15. August

He-Man and the Masters of the Universe: Staffel 3 ab 18. August

The Cuphead Show!: Staffel 2 ab 19. August

Angry Birds: Verrückter Sommer: Staffel 3 ab 25. August

Mighty Express: Staffel 7 ab 29. August

Netflix: Neue Animes im August 2022

Kakegurui Twin ab 4. August

DOTA: Dragon's Blood: Buch 3 ab 11. August

Tekken: Bloodline ab 18. August

Rilakkumas Abenteuer im Vergnügungspark ab 25. August

Netflix: Neue Lizenztitel im August 2022

Lego Friends: Heartlake Stories: Limited Series - Folge 5 ab 1/7/22

Brothers of the Wind ab 1. August

The Addams Family ab 1. August

Locked Down ab 1. August

The Nanny Diaries ab 1. August

The Walking Dead: Staffel 11 Teil 1 ab 22. August

Der Junge Muss an die Frische Luft ab 26. August

Dima Solomin / Unsplash

Konnte Netflix im Juli mit Stranger Things 4, Resident Evil und The Gray Man mehr oder weniger große Erfolge feiern, stehen auch im August 2022 eine Handvoll Highlights auf dem Programm. Bereits zu Beginn des Monats ist Bjarne Mädel (u.a. Stromberg und Der Tatortreiniger) in der deutschen Komödie Buba zu sehen. Ebenso sehen Abonnenten des Streaming-Dienstes die auf dem gleichnamigen DC-Comic basierende Fantasy-Serie Sandman, für die unter anderem die Game of Thrones-Stars Gwendoline Christie und Charles Dance vor der Kamera standen.Darüber hinaus sieht man Jamie Foxx, Dave Franco und Snoop Dogg im neuen Action-Streifen Day Shift, während Mark Wahlberg und Kevin Hart in der Komödie Me Time auftreten. Zudem kann man sich auf Serien-Nachschub für Locke & Key (Staffel 3) und DOTA: Dragon's Blood (Buch 3) sowie auf die Premiere von Tekken Bloodline freuen. Zu den nur zeitweise exklusiven Netflix-Filmen und -Serien gehören im August hingegen die elfte Staffel von The Walking Dead, The Addams Family, Locked Down und Neues vom Lego-Franchise.