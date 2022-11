FritzOS 7.39 Labor: Neues FritzBox-Update für DSL- & Cable-Router

Zum Wochenende versorgt das Berliner IT-Unternehmen AVM seine FritzBoxen mit neuen Labor-Updates. Sieben DSL- und Kabel-Router erhalten eine neue Version von FritzOS 7.39 respektive FritzOS 7.50. Dabei stehen Verbesserungen für Internet, System, USB, Heimnetz und Co. an.

Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.39 - Labor Update vom 4. November 2022

Behoben - Mehrere "Exposed Hosts" für zwei verschiedene Geräte wurden unter "Diagnose > Sicherheit" unter Umständen missverständlich dargestellt

Behoben - Beim Konfigurieren einer VPN-LAN-LAN-Verbindung über IPSec wurde die MyFRITZ!-Adresse der FRITZ!Box nicht vorbelegt

Behoben - Nach Umstellung des Heimnetzes auf eine andere Netzwerkadresse wurden unter "Netzwerkverbindungen" zum Teil alte IP-Adressen angezeigt, obwohl schon neue vergeben waren

Behoben - Von DHCP-Server fest vergebene IP-Adressen konnten sich nach Neustart der FRITZ!Box ändern

Behoben - WireGuard-VPN-Verbindungen, die mit einem Leerzeichen enden, führten zu inkonsistentem Verhalten

Verbesserung - Benutzerführung beim Erstellen neuer Netzwerkanwendungen überarbeitet

Verbesserung - Interoperabilität mit verschiedenen VPN-Service-Anbietern über WireGuard verbessert

Behoben - Die Anzeige der über WLAN angemeldeten Geräte im "Energiemonitor" war nicht immer korrekt

Behoben - Irreführender Text bezüglich Geräteanmeldungen im Bereich "System > Tasten und LEDs"

Verbesserung - Benutzerführung beim Ändern des FRITZ!Box-Namens überarbeitet

Behoben - In Bilder-Diashow wird die Steuerung für die Anzeigedauer nicht korrekt angezeigt

Änderung - Option "Wake on LAN" zum Starten eines Netzwerkgeräts aus dem Standby wieder komplett im Abschnitt "LAN-Verbindungen"

Die neue Labor-Firmware (Beta) wird heute für die Modelle FritzBox 7590 (AX) , 7530 (AX), 6660, 6690 und 6591 Cable ausgerollt, wie AVM via Twitter ankündigt. Zu den Verbesserungen gehören unter anderem die optimierte Interoperabilität mit diversen VPN-Services in Verbindung mit dem WireGuard-Protokoll. Hinzu kommen kleinere Überarbeitungen an der Benutzeroberfläche, vor allem im Bereich Energiemonitor , System, und LAN-Verbindungen.Weiterhin ist in den offiziellen Patch Notes (siehe unten) zu lesen, dass Fehler beim Konfigurieren von VPN-Verbindungen über IPSec und die fehlerhafte Anzeige von veralteten IP-Adressen nach der Umstellung des Heimnetzes auf eine neue Netzwerkadresse behoben werden konnten.Wie üblich erfolgen der Download und die Installation des neuen FritzOS 7.39 Labors wahlweise über das Browser-Interface der FritzBoxen oder über die AVM-Webseite . Vor dem Einspielen des Software-Updates empfiehlt es sich, ein Backup der persönlichen Einstellungen durchzuführen, da es gelegentlich zu Problemen und einem eventuellen Datenverlust kommen kann.