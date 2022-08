House of the Dragon bricht alle HBO-Rekorde für eine Serien-Premiere

Am Wochenende ist das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon gestartet und es gab im Vorfeld einige Zweifel, ob die Serie an den gigantischen Erfolg des Originals anknüpfen kann. Inzwischen steht fest: Sie kann, und zwar in Sachen Qualität sowie Zuschauer.

Stundenlang Trend Nr. 1

HBO

Ganz optimal ist House of the Dragon zwar nicht gestartet, denn es gab bekanntlich bei HBO Max-Abonnenten mit Fire TV-Geräten von Amazon einige Probleme , aber der Kabelsender und mittlerweile auch Streaming-Dienst HBO konnte trotzdem einen riesigen Erfolg feiern.Denn laut eigenen Angaben war House of the Dragon die erfolgreichste Serienpremiere in der Geschichte von HBO. Fast zehn Millionen Zuschauer (genau gesagt waren es 9,986 Millionen) schalteten in den USA im Fernsehen sowie via HBO Max ein. Der Sender gab auch an, dass die Fantasy-Serie in Lateinamerika sowie im EMEA-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) alle internen Rekorde gebrochen hat.Laut WarnerMedia war die Serie auch in den sozialen Medien ein Hit, wo die Fans in Scharen erschienen, um die Rückkehr nach Westeros zu feiern. Am Tag der Premiere war "House of the Dragon" das am längsten laufende Thema auf Twitter und stand 14 Stunden lang ununterbrochen auf Platz 1, auch bei Google Trends war es auf Platz 1.Von den Zahlen von Game of Thrones ist das Prequel aber ein ganzes Stück entfernt, denn dieses erreichte 13,7 Millionen im linearen Fernsehen, wenn man Streaming und Video-On-Demand-Abrufe hinzurechnet, dann waren es sogar 19 Millionen. Allerdings ist hier das Serienfinale gemeint, der Ableger hat also noch eine ganze Weile Zeit, einen ähnlichen Hype aufzubauen.Ob das jemals gelingen wird, ist aber eine andere Frage. Denn Game of Thrones ist langsam und als eine Art Geheimtipp gestartet, hat sich aber schnell zum Sensationserfolg entwickelt.