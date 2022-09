Amazon stellt vier neue Fire HD 8-Tablets vor - für Erwachsene und Kids

Der Versandhändler Amazon hat sich in Sachen Tablets seit jeher auf erschwingliche Geräte konzentriert und damit hat man auch eine ziemlich erfolgreiche Nische gefunden. Nun gibt es gleich vierfachen Nachschub, nämlich mit Varianten der Fire HD 8-Reihe.

Fire HD 8 Plus: Etwas teurer, etwas mehr RAM

Amazon

Amazon hat heute vier neue Tablet vorgestellt, genauer gesagt sind es zwei normale Fire HD 8-Versionen und zwei Kids-Geräte. Deren Namen: Fire HD 8, Fire HD 8 Plus, Fire HD 8 Kids und Fire HD 8 Kids Pro. Die neuen Geräte stellen die immerhin zwölfte Generation der Amazon-Tablets dar und wie man auch dem Namen entnehmen kann, haben diese ein Display mit acht Zoll.Die Preise starten bei 114,99 Euro, dafür gibt es das Fire HD 8 mit 32 Gigabyte internem Speicher (und Werbung), die Variante mit 64 GB kostet 144,99 Euro. Laut dem Hersteller hat das Tablet nun einen Hexa-Core-CPU mit einem Takt von 2 GHz. Laut Amazon ist das neueste Fire HD 8 damit 30 Prozent schneller als das Vorgängermodell. Die Auflösung beträgt bei allen Varianten 1280 x 800 Pixel, als Akkukaufzeit werden 13 Stunden angegeben.Das neue Fire HD 8 Plus kostet zumindest 134,99 Euro, also 20 Euro mehr. Dafür bekommen Nutzer statt zwei Gigabyte Arbeitsspeicher drei GB RAM, kabelloses Aufladen und schnelleres Laden per USB-C, nämlich per 9-Watt-Netzteil. Beim Fire HD 8 ist ein 5-Watt-Netzteil beigelegt, hier dauert eine vollständige Ladung fünf Stunden, bei der Plus-Variante dauert dieser Vorgang drei Stunden.Die beiden Kids-Geräte unterscheiden sich im Wesentlichen nur durch eine kindergerechte Hülle von den Erwachsenen-Geräten, dazu kommt noch eine spezielle Software, die allen voran eine Kindersicherung und entsprechende Einstellungsmöglichkeiten bietet. Amazon: "Das Fire HD 8 Kids ist für Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren entwickelt, enthält ein Jahr Amazon Kids+ mit Zugriff auf Unterhaltungs- und Lerninhalte von Marken wie Disney, Barbie and Pumuckl."Das Fire HD 8 Kids Pro ist für schulpflichtige Kinder gedacht und bietet im Wesentlichen nur an das Alter angepasste Inhalte. Das Fire HD 8 Kids und das Fire HD 8 Kids Pro kosten jeweils 159,99 Euro. Alle vier Geräte können ab heute vorbestellt werden, die Lieferung erfolgt dann am 21. Oktober 2022.