Streaming-Highlights: Diese Woche neu bei Netflix, Amazon & Disney+

Für diese Woche kündigen die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mehr als 35 neue Filme und Serien an. Zu den Highlights gehören Andor, Der Parfumeur und Denver-Clan. Wir zeigen euch alle Neustarts der Plattformen im Überblick.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 38

Ein lustiges Hundeleben: Staffel 3 ab 19. September

Patton Oswalt: We All Scream ab 20. September

Der Parfumeur ab 21. September

Iron Chef: Mexico ab 21. September

Designing Miami ab 21. September

The Real Bling Ring: Hollywood Heist ab 21. September

Wanna Marchi: Die Fernsehbetrügerin ab 21. September

Das Traumleben von Georgie Stone ab 22. September

Schnelles Geld: Staffel 2 ab 22. September

Thai Cave Rescue ab 22. September

Karmas Welt: Staffel 4 ab 22. September

Pokémon: Die Arceus Chroniken ab 23. September

Die Mädchen aus der letzten Reihe ab 23. September

Jamtara - Das Phisher-Dorf: Staffel 2 ab 23. September

Athena ab 23. September

A Jazzman's Blues ab 23. September

Lou ab 23. September

Fullmetal Alchemist The Final Alchemy ab 24. September

Dynasty: Season 5 ab 24. September

The Kid Detective ab 25. September

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 38

Churchill (FreeVee) ab 20. September

September 21 (FreeVee) ab 21. September

Prisma - Staffel 1 ab 21. September

The Colony (FreeVee) ab 22. September

The Misfits Club (FreeVee) ab 22. September

What Happened to Monday (FreeVee) ab 23. September

Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück (FreeVee) ab 24. September

Molly's Game (FreeVee) ab 24. September

The Exorcist ab 25. September

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 38

Super/Natural - Staffel 1 ab 21. September

Andor ab 21. September

American Crime - Staffel 1-3 ab 21. September

Rookie Cops - Staffel 1 ab 21. September

The Kardashians - Staffel 2 ab 22. September

Rico, Oskar und das Herzgebreche ab 23. September

Rico, Oskar und der Diebstahlstein ab 23. September

Rico, Oskar und die Tieferschatten ab 23. September

In der Woche vom 19. bis 25. September zeigt sich zwar eine Vielzahl an Filmen und Serien, doch die echten Highlights kann man in diesen Tagen wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Netflix wagt sich nach dem erfolgreichen Tom Tykwer-Thriller Das Parfüm aus dem Jahr 2006 in Der Parfumeur erneut an Patrick Süskinds Roman, diesmal allerdings als Krimi. Abseits davon geht der Denver-Clan (Dynasty) in die fünfte Staffel, Patton Oswalt steht in einem Comedy-Special wieder auf der Stand-up-Bühne und Junggebliebene können sich auf Pokémon: Die Arceus Chroniken freuen.Deutlich mehr Schlagkraft hat in dieser Woche das Programm von Disney+ . Nach diversen Verschiebungen zeigt der Micky-Maus-Konzern endlich die neue Star Wars-Serie Andor. Am 21. September starten gleich drei Episoden rund um den Rebellenagenten, gespielt von Diego Luna. Darüber hinaus streamt man bei Disney+ die erste Staffel von Rookie Cops und neue Folgen von The Kardashians. Amazon Prime Video nimmt hingegen die italienische Drama-Serie Prisma und The Exorcist ins Programm auf und gibt ältere Titel kostenlos (mit Werbung) via FreeVee frei.