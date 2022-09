iPhone 14 Pro: Apple 16 Bionic bringt wohl nur wenig Mehrleistung

Apple hat mit dem iPhone 14 und den neuen Pro-Modellen wie erwartet nur einen "halben" Generationssprung bei den Prozessoren vollzogen. Der neue Apple A16 Bionic steckt nur in den teuren Pro-Versionen. Ein Benchmark soll nun zeigen, dass sich der Performance-Zuwachs überraschend in Grenzen hält.

Mit Vorsicht zu genießen

Apple

Ein neuer Eintrag bei Geekbench soll die Ergebnisse eines Testlaufs mit dem neuen iPhone 14 Pro zeigen, in dem der neue Apple A16 Bionic zum Einsatz kommt. Der Leistungszuwachs fällt dabei im Vergleich zu den letztjährigen iPhones nicht so hoch aus, wie Apple die Kunden vielleicht vermuten lassen will.Das angebliche iPhone 14 Pro kam laut dem Screenshot auf 1879 Punkte im Single- und 4664 Punkte im Multi-Core-Score. Vergleicht man diese Werte nun mit dem Apple iPhone 13 Pro Max mit der schnellsten Version des Apple A15 Bionic, so kam dieses Modell zum Beispiel auf 1734 (Single-Core) und 4818 Punkte (Multi-Core). Die Leistung liegt bei diesem Vergleich also pro Kern durchaus etwas höher, steigt aber nicht überragend.Es ist außerdem davon auszugehen, dass die ersten Benchmark-Ergebnisse, sofern es sich nicht ohnehin um eine Fälschung handelt, von einem Vorseriengerät stammen dürften. Apple hat also wahrscheinlich mittlerweile einige Veränderungen vorgenommen, die unter anderem eine Optimierung der Performance beinhalten, sodass die genannten Scores alles andere als final sein dürften.Der Apple A16 Bionic dürfte im Hinblick auf die CPU keine großen Veränderungen mit sich bringen, hat der Chip doch weiterhin zwei High- und vier Low-Performance-Kerne. Er wird jetzt aber im 4-Nanometer-Maßstab gefertigt, bevor dann im nächsten Jahr mit der nächsten Chipgeneration ein größerer Sprung zu erwarten sein dürfte. Im Vergleich zu anderen Smartphone-CPUs hat Apple auch mit dem neuen Chip die Nase weiter weit vorn - was auch beim Apple A15 aus dem iPhone 13 mehr als ein Jahr nach dessen Einführung weiterhin der Fall ist.