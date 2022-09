Apple iPhone 14: Vorbestellung von reichlich Problemen geplagt

Apple und seine Partner hatten nach dem gerade erfolgten Beginn der Vorbestellphase für die iPhone-14-Serie offenbar einige Probleme, den Orderprozess ohne Weiteres zu bewältigen. Viele Kunden klagten über Fehler.

Diverse Probleme trafen aufeinander

Wie unter anderem The Verge berichtet , warf die Apple-Website bei diversen potenziellen Käufern des neuen iPhone 14 nach reichlich Verzögerungen nur Fehler aus, sodass der Vorbestellvorgang in vielen Fällen schlichtweg scheiterte. Über die Gründe wird viel spekuliert.So meldeten viele iPhone-Käufer, dass sie nicht die Möglichkeit hatten, die Upgrade-Option über ihren Netzbetreiber mit Angabe ihrer Telefonnummer zu nutzen. Gerade in den USA ist dies ein Problem, da Apple dort eng mit den Mobilfunkanbietern zusammenarbeitet, sodass viel Kunden derartige Angebote zu nutzen versuchten.Neben dem Problem mit der Verifizierung von Telefonnummern, schien es auch Schwierigkeiten bei der Abwicklung von Kreditkartenzahlungen gegeben zu haben. Hinzu kamen Schwierigkeiten beim Laden der Website von Apples Servern und der Abwicklung von Finanzierungsangeboten, heißt es. Für die Kunden sorgten die Probleme bei der Abwicklung der Vorbestellungen auch in anderer Hinsicht für Ärger.In vielen Fällen gelang es nach viel Anstrengung wohl doch endlich, eine Bestellung abzusetzen, doch stellten nicht wenige Käufer fest, dass sie durch die Verzögerungen so weit in der Pre-Order-Schlange nach hinten rutschten, dass sich das Lieferdatum in der Zwischenzeit um mehrere Wochen nach hinten verschoben hatte. Es ist nicht das erste Mal, dass Apple und seine Partner unter den Mobilfunkanbietern und Einzelhändlern Probleme bei der Vorbestellung eines neuen iPhones haben. Zuletzt gab es beim Start des iPhone 13 ähnliche Meldungen, die auf die gleichen Fehler und Verzögerungen zurückgingen.