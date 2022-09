Apple iPhone 14 Pro Max: So deaktiviert man das Always-on-Display

Du hast Dir gerade ein brandneues iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max zugelegt und bist von dem Always-on-Display (AOD) nicht überzeugt? Keine Sorge: Es ist möglich, die AOD-Funktion zu deaktivieren. In verschiedenen Szenarien passiert das sogar ganz automatisch.

So schaltest du das Always-on-Display des iPhone 14 Pro aus

Wann wird das Always-on-Display automatisch ausgeschaltet?

Das iPhone liegt mit dem Display nach unten.

Das iPhone befindet sich in einer Tasche oder einem Beutel.

Der Ruhemodus oder der Energiesparmodus ist aktiviert.

Das iPhone ist mit CarPlay verbunden.

Es wird dauerhaft die Kamera verwendet.

Das iPhone befindet sich im Leerlauf.

Auf dem iPhone ist der Wecker oder ein Schlafplan aktiviert.

Es gibt andere Erkennungen, basierend auf einem Aktivitätsmuster.

Das iPhone ist nicht in der Nähe des Benutzers (wenn die Apple Watch gekoppelt ist).

Das neue Top-Smartphones mit iOS 16

Apple

Die Idee des Always-on-Displays ist nicht neu. Auf Android- und Nokia-Geräten gibt es sie schon seit über einem Jahrzehnt. Erst in diesem Jahr hat Apple beschlossen, dass das iOS-Smartphone endlich bereit für diese Funktion ist und hat sie diesen Monat mit dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max vorgestellt. Aber nicht jeder Apple-Fan ist so begeistert.Die Deaktivierung des Always-on-Displays in iOS 16 auf deinem iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max ist ganz einfach. Navigiere zu Einstellungen > Anzeige & Helligkeit. Dort kannst du das Always-on Display aus- oder einschalten, wie du im folgenden Screenshot siehst.Obwohl Apples AOD auf dem iPhone 14 Pro und Pro Max standardmäßig eingeschaltet ist, ist es nicht immer aktiv. Laut Apples Support gibt es einige Szenen, in denen die Funktion automatisch deaktiviert wird, um den Akku zu schonen:Neben den oben genannten Aktivitäten trägt die neue LTPO-Technologie (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) auch dazu bei, die Akkulaufzeit des iPhone 14 Pro (Max) zu verlängern, indem sie auf eine niedrigere Bildwiederholrate setzt. Apple passt die Bildwiederholrate dynamisch an und kann sie auf bis zu 1 Hertz senken. Zusammen mit dem leistungsfähigeren A16-Bionic-Chipsatz sollte die AOD-Funktion den Energie-Haushalt des Apple iPhone 14 Pro und 14 Pro Max zusätzlich optimieren.