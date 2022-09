Top-Tarife im Vodafone-Netz: Crash bietet viele Daten für wenig Geld

Auf der Suche nach einem guten Smartphone-Tarif im D-Netz von Vodafone? Der Klarmobil-Ableger Crash bietet aktuell zwei gute Optionen, die ohne Anschlusspreis auskommen. Für 10 Euro gibt es 15 GB, für nur 5 Euro mehr kommen gleich 25 GB mit.

Einmal ganz entspannt bei Vodafone reincrashen

FLAT Internet 25 GB

LTE 50 Mbit/s

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming, VoLTE und WLAN-Call

Monatlich nur 14,99 Euro, ab dem 25. Monat 29,99 Euro

kein Anschlusspreis

Jetzt das Angebot bei Crash sichern!

Es geht auch noch günstiger

FLAT Internet 15 GB

LTE 50 Mbit/s

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming, VoLTE und WLAN Call

Monatlich nur 9,99 Euro, ab dem 25. Monat 24,99 Euro

kein Anschlusspreis

Jetzt das Angebot bei Crash sichern!

Crash reduziert die Preise - jetzt sichern!

Passendes Netz, passendes Datenvolumen: Mit seinen aktuellen Top-Tarifen kann Crash aktuell ein recht günstiges Angebot im Bereich der Smartphone-Tarife bieten, die im D-Netz von Vodafone funken. Der Anbieter verzichtet in seinem Portfolio darauf, die Datenvolumen unnötig aufzublähen und konzentriert sich auf eine klare Struktur ohne versteckte Extra-Kosten. Für die Angebote gilt: Hier muss man zum Abschluss keinen einmaligen Anschlusspreis bezahlen.Und so kommt das "teuerste" Paket für den Anschluss ans Vodafone-Netz bei Crash auf 15 Euro im Monat. In der Allnet-Flat 25 GB sind, wie der Name verrät, 25 GB LTE-Datenvolumen enthalten, das mit 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload verbraucht werden kann - keine Spitzenwerte, aber ausreichend für mobile Anwendungen, Streaming-Anbieter geben etwa Werte bis 6 MBit/s für HD-Wiedergabe an.Will man noch etwas Geld sparen und ist mit weniger Datenvolumen zufrieden, dann ist bei Crash aktuell die Allnet-Flat 15 GB für 10 Euro im Monat die richtige Wahl. In beiden Tarifen wird außerdem eine Flatrate für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze geboten, auch VoLTE & WiFi-Call ist nutzbar.Und dann ist an dieser Stelle auch noch eine kleine Kritik angebracht: Schade, dass man bei der Allnet-Flat 7 GB die Chance verpasst, einen noch kleineren Tarif zu einem Preis im Bereich von 5 - 6 Euro anzubieten. Mit demselben Preis wie der 15 GB-Tarif, ebenfalls 10 Euro, wirkt er im aktuellen Angebot auf jeden Fall fehl am Platze.Wie üblich bindet man sich mit dem Vodafone-Tarif für 24 Monate an Crash. Auf zwei Jahre ist auch der rabattierte Grundpreis begrenzt, ab dem 25. Monat steigen die Kosten. Da die Kündigungsfrist zum Laufzeitende ein Monat beträgt, sollte man sich den Termin vorzeitig im Kalender anstreichen. Bei einer automatischen Verlängerung des Vertrags gilt bekanntlich die mittlerweile gesetzlich vorgeschriebene Kündigungsfrist von ebenfalls einem Monat.