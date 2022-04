Mobilfunk-Discounter Crash startet LTE-Angebote im Telekom-Netz

Bei der Mobil­funk-Discountermarke Crash gibt es jetzt drei vergünstigte Allnet-Flats im Netz der Telekom , bei der ihr rund 50 Prozent spart. Für alle Angebote gibt es in den ersten 24 Mo­na­ten satte Rabatte - so bekommt ihr eine Allnet-Flat mit 20 GB LTE für 14,99 Euro im Monat.

Folgende Angebote stehen zur Verfügung: 6 GB LTE, SMS- und Telefonieflat - für 7,99 Euro im Monat (später 19,99 Euro)

10 GB LTE, SMS- und Telefonieflat - für 9,99 Euro im Monat (später 24,99 Euro)

20 GB LTE, SMS- und Telefonieflat - für 14,99 Euro im Monat (später 29,99 Euro)

Kein Anschlusspreis, Telekom-Netz, halbierter Monatspreis und je nach Tarif-Angebot bis zu 50 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit: Crash hat ein wirklich attraktives Oster-Angebot gestartet, bei dem ihr jetzt für kurze Zeit ordentlich bei den Allnet-Flats sparen könnt. SMS und Anrufe in alle deutschen Netz sind in allen Allnet-Flats enthalten, dazu kommen wahlweise 6 GB LTE für 7,99 statt 19,99 Euro, 10 GB für 9,99 statt 24,99 Euro oder 20 GB für 14,99 statt 29,99 Euro.Der vergünstigte Preis gilt nur für die Mindestvertragsdauer, das heißt für die ersten 24 Monate. Danach zahlt man den regulären Preis. Wer rechtzeitig kündigt, kann dann aber auf das nächste Top-Angebot umsteigen. Wenn keine Kündigung erfolgt, läuft der Vertrag nach der Mindestvertragslaufzeit unbefristet weiter, kann aber jederzeit mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden.Man profitiert bei diesen Angeboten vom Netz der Telekom mit hoher Netzabdeckung und der viel gelobten Verbindungsqualität. Genutzt wird das 4G-LTE-Netz mit maximal 25 Mbit/s Down­load­ge­schwin­dig­keit in den Allnet-Flats mit 6 oder 10 GB. Wer sich für die Allnet-Flat mit 20 GB entscheidet, bekommt bis zu 50 Mbit/s Down­load­ge­schwin­dig­keit. Nach Erreichen des Inklusivvolumens wird auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt.Wer nicht zwingend schnellere Internet-Geschwindigkeiten wünscht, erhält bei Crash ein attraktives Angebot, da der Monatspreis um rund 50 Prozent reduziert wurde. Weitere Kosten gibt es nicht, denn es gibt derzeit keine Anschlussgebühr. Billiger kommt man nicht an einen ent­spre­chen­den Vertrag bei der Telekom. Zudem bietet der Tarif VoLTE und Wifi-Call. Wer möchte, kann sich gleich eine eSIM für die entsprechenden Geräte ordern.