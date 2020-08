Crash-Tarif: 750 MB & 100 Minuten im Netz der Telekom für 2,99 Euro

Der Klarmobil-Ableger Crash bietet eine begrenzte Zeit den Ein­steiger-Tarif für nur 2,99 Euro im Monat . Die Smart­phone-Flat 750 enthält ein LTE-Datenpaket mit 750 MB und 100 Freiminuten. Bis Ende des Jahres profitiert man zudem von der gesenkten Mehrwertsteuer.

Diese Kosten entstehen

Telekom-Netz, VoLTE und Wifi-Call

Crash Smartphone Flat 750 MB

Internet-Flatrate mit 750 MB Volumen

4G LTE mit bis zu 25 Mbit/s

100 Frei-Minuten inklusive

Telekom-Netz (D1)

Kein Anschlusspreis!

2,99 Euro/Monat für 24 Monate (anschließend 5,99 Euro monatlich)

Es kommt noch mehr: Tarif mit bis zu 1,5 GB Datenvolumen

Crash Smart Flat 1,5 GB

Internet-Flatrate mit 1,5 GB Volumen

4G LTE mit bis zu 25 Mbit/s

300 Frei-Minuten inklusive

Telekom-Netz (D1)

Kein Anschlusspreis!

8,99 Euro/Monat für 24 Monate (anschließend 12,99 Euro monatlich)

Für Wenigsurfer

Crash

Denn bis zum 31.12. wird der Rechnungsbetrag für die Crash-Angebote im Umfang der re­du­zierten Mehrwertsteuer geringer ausfallen als die auf der Webseite des Anbieters ge­nann­ten Preise - Klarmobil hat sich dafür entschieden, nur die Rechnungen und nicht die Webseite anzupassen. Ab dem 01.01.2021 zahlt man dann genau die Preise, die auf der Webseite genannt werden.Crash hat nun zwei Angebote: Die Smart Flat 750 MB für 2,99 Euro oder die Smart Flat 1,5 GB für 8,99 Euro. Besonders das erste Angebot ist preislich interessant - zumal es ein Tarif im Netz der Telekom ist und man von der guten Netzqualität profitiert. Mit 750 MB kommt man auch sehr gut aus, wenn man unterwegs nur wenige Daten benötigt - zum Beispiel für WhatsApp, E-Mails oder die Navigation.Jede SMS und Gespräche ab der 101. Minute werden mit 9 Cent je Einheit berechnet. Eine Bereitstellungsgebühr entfällt während des Aktionszeitraums, es werden auch keine Ver­sand­kos­ten berechnet. Genutzt wird das 4G-LTE-Netz mit maximal 25 Mbit/s Down­load­ge­schwin­dig­keit. Der Angebots-Tarif hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und ist jetzt nur für kurze Zeit online zu haben.Für Wenigsurfer ist das ein sehr attraktives An­ge­bot, da bei Crash nun der monatliche Preis von re­gu­lär 5,99 Euro auf jetzt 2,99 Euro ge­senkt wur­de - man zahlt also gerade einmal 71,76 Euro für die Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren. Billiger kommt man kaum an einen ent­spre­chen­den Vertrag im Netz der Telekom . Zu­dem bietet der Tarif VoLTE und Wifi-Call. Wer möch­te, kann sich zudem eine eSIM für die ent­spre­chen­den Geräte ordern. Der ver­gün­stig­te Preis gilt nur in den ersten 24 Monaten, danach zahlt man den regulären Preis von 5,99 Euro.Wer rechtzeitig kündigt, kann dann aber auf das nächste Top-Angebot umsteigen. Die Kün­di­gung ist drei Monate zum Vertragslaufzeitende möglich.Crash wirbt zudem noch mit einem weiteren Tarif. Dieser bietet 1,5 GB Daten und 300 Frei­mi­nu­ten sowie 100 Frei-SMS, und wird ebenfalls im Netz der Telekom realisiert. Der mo­nat­li­che Preis wird für kurze Zeit von 12,99 auf 8,99 Euro gesenkt. Auch bei diesem Tarif gilt der Preis nur in den ersten 24 Monaten.