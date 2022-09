USB 4 Version 2: Spezifikationen versprechen 80 Gigabit pro Sekunde

USB-Verbindungen werden demnächst noch eine Turbo-Stufe höher schalten. Neueste Spezifikationen kommen auf deutlich höhere Bandbreiten als die aktuellen und für ihre Geschwindigkeit geschätzten Schnittstellen nach dem Thunderbolt 4-Standard.

Noch kein Zeitplan

Die USB Promotor Group, in der verschiedene Hersteller aus der IT-Industrie gemeinsam an der Weiterentwicklung des Standards arbeiten, kündigte nun an, dass man in Kürze die USB 4 Version 2 vorstellen werde. Der Plan sieht vor, dass die Spezifikationen auf jeden Fall vor den für November terminierten USB Developer Days veröffentlicht sein sollen, damit sich Entwickler mit etwas Vorbereitung direkt mit der neuen Technologie befassen können.Auch die neue Fassung des USB-Standards soll weiterhin auf die USB Typ-C-Stecker setzen, die im Grunde ja gerade erst größere Verbreitung finden. Hier wird aber gegenüber dem normalen USB 4-Standard die maximal mögliche Bandbreite noch einmal verdoppelt. Nutzer sollen so Datenverbindungen mit bis zu 80 Gigabit pro Sekunde nutzen können.Damit diese Geschwindigkeit erreicht werden kann, bedarf es aber abgestimmter Hardware. Konkret müssen natürlich beide Geräte jeweils die Version 2 von USB 4 unterstützen. Und darüber hinaus bedarf es auch eines entsprechenden aktiven Kabels, damit die höchste Bandbreite von 80 Gigabit pro Sekunde erreicht wird.Der neue Standard ist dabei natürlich abwärtskompatibel. Laut der USB Promotor Group wird die neue Spezifikation auch Aktualisierungen zur Anpassung an die neuesten Versionen der DisplayPort- und PCIe-Spezifikationen sowie Unterstützung für Datentunnelgeschwindigkeiten von mehr als 20 Gigabit pro Sekunde über USB 3.2 bieten. Bis die neue USB-Version wirklich am Markt verfügbar ist, wird noch etwas Zeit vergehen. Genaue Zeitpläne gibt es hierfür derzeit noch nicht, frühestens im kommenden Jahr dürften erste Geräte mit entsprechenden Schnittstellen zu erwarten sein.