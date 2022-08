Nur noch heute: Google Pixel 6a + 35-Euro-Gutschein zum Sparpreis

Nutzt die letzte Chance und profitiert vom günstigen Tiefpreis-Bundle des neuen Google Pixel 6a. Wer das beliebte Android-Smartphone noch heute im Online-Shop von Saturn bestellt, erhält ein Original-Cover gratis und einen 35-Euro-Gutschein für den nächsten Einkauf.

Google Pixel 6a: Intelligent, leistungsstark und praktisch

Der Elektronikhändler Saturn hat den Launch des Google Pixel 6a so einfach wie möglich gestaltet. Interessenten müssen lediglich das gewünschte Modell zu einem günstigen Preis von nur 459 Euro in den Warenkorb legen, das passende Phonecase auswählen und schon machen sich das neue Android-Smartphone inklusive Gratis-Hülle im Wert von 29 Euro auf den Weg. Ein zusätzlicher Coupon in Höhe von 35 Euro, den man für seinen nächsten Einkauf bei Saturn nutzen kann, wird kurz darauf per E-Mail versendet.Herzstück des neuen Pixel 6a ist der flotte Google Tensor-Chip, der auch die Pro-Modelle des Unternehmens antreibt. Auf Leistung muss somit nicht verzichtet werden. Zusammen mit 6 GB Arbeitsspeicher wird ein 6,1-Zoll-Display mit einer hohen FHD+-Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln angetrieben, das dank OLED-Technik eine hohe Helligkeit, starke Kontraste, eine Always-on-Funktion und HDR-Unterstützung bietet. Trotz all der Leistung, Leuchtkraft und modernen Technologien verspricht Google eine Akkulaufzeit von 24 Stunden, im Energiesparmodus sind sogar bis zu 72 Stunden möglich.Weiterhin setzt das Google Pixel 6a auf eine Dual-Kamera mit bis zu 12,2 Megapixeln, Ultraweitwinkel und optischer sowie elektronischer Bildstabilisierung. Für Selfies ist zudem eine 8-Megapixel-Kamera an der Front verbaut. Wirklich überzeugen können die vielen Kameraoptionen, zum Beispiel bei Aufnahmen in dunklen Szenen, beim Super-Zoom oder dem einfachen Nachbearbeiten von Bildern und Videos. Zu guter Letzt sind es aber auch die neuen Sicherheits- und Datenschutz-Features sowie die langfristigen und schnellen Android-Updates, die das Pixel 6a zum Favoriten machen.