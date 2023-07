Netflix bekommt HBO-Hits wie Band of Brothers und Six Feet Under

Bereits Ende Juni gab es Berichte, dass Warner eine neue Strategie einschlägt und seine Inhalte nicht länger exklusiv auf dem eigenen Streamingdienst Max anbietet, sondern auch an andere Unternehmen weitergibt. Nun ist der Deal fix, denn Netflix bekommt viele HBO-Serien.

Von Sky zu Netflix?

Zusammenfassung Warner bricht Strategie auf: Lizenzen für HBO-Serien an Netflix.

Insecure auf Netflix, weitere Inhalte folgen.

Hits wie Game of Thrones, The Sopranos, The Wire nicht Teil.

Erst mal nur US-Markt, Ausweitung auf andere Länder möglich.

Konsequenzen für Sky-Vereinbarung in Deutschland?

Man kann durchaus von einer kleinen Zäsur im Streaminggeschäft sprechen, denn bislang haben alle Unternehmen in diesem Geschäft konsequent ihr jeweils eigenes Süppchen gekocht. Warner Bros. Discovery, wie das Unternehmen mittlerweile im vollständigen Namen heißt, bricht das nun aber durchaus auf.Denn mit Inhalten des Kabelsenders HBO stellt man die dazugehörigen Lizenzen nun einem Konkurrenten im Streaminggeschäft bereit. Konkret bedeutet das laut einem Bericht des Hollywood-Branchenmagazins Deadline , dass die HBO-Serie Insecure ab sofort auf Netflix zu sehen ist.Demnächst sollen weitere Inhalte folgen, auf Netflix werden künftig auch hochwertige und mit zahlreichen Emmys ausgezeichnete HBO-Serien wie Band of Brothers, The Pacific, Six Feet Under und Ballers zu sehen sein. Freilich handelt es sich hier um bereits ältere Produktionen, aktuelle Hits wie Game of Thrones und Succession sind nicht Teil des Deals, ebenso Kulthits wie Die Sopranos oder The Wire fehlen.Das alles gilt fürs Erste allerdings nur für den US-Markt, da im deutschsprachigen Raum zu HBO eine Vereinbarung mit Sky besteht. Allerdings könnte das der erste Schritt zu einem Ende bzw. einer Nichtverlängerung der Vereinbarung mit Sky sein, da Warner Bros. Discovery nun eine offenbar lukrative Geschäftsbeziehung mit Netflix eingegangen ist - und wohl nichts dagegen spricht, diese irgendwann einmal auch auf andere Länder auszuweiten.Auch wenn wir anfangs von einer kleinen Zäsur sprachen: Es ist nicht das erste Mal, dass HBO fremdvergeben wurde, da Inhalte in den USA vor knapp zehn Jahren eine Zeit lang via Amazon Prime zu sehen waren. Im heutigen Streaming-Zeitalter und seiner Fragmentierung trifft aber Zeitenwende durchaus zu.