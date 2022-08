House of the Dragon: Trailer zeigt, wie es in der Serie weitergeht

Gestern feierte die erste Folge von House of the Dragon bei HBO Max/Sky Premiere und läutete damit Staffel 1 der mit Spannung erwarteten Vorgeschichte zu George R. R. Martins Game of Thrones ein. Wer wissen möchte, was uns in den kommenden Wochen innerhalb der Serie erwartet, kann dies nun in Form eines neuen Trailers herausfinden.Der sogenannte "Weeks Ahead Trailer" hat eine Länge von rund zwei Minuten und zeigt innerhalb dieser Zeit reichlich Drama, epische Schlachten, Intrigen und Verschwörungen rund um die Thronanwärterin Prinzessin Rhaenyra (Milly Alcock), natürlich Drachen und noch vieles mehr.Insgesamt umfasst Staffel 1 von House of the Dragon zehn Folgen. Diese laufen seit dem 21. August in Deutschland wöchentlich bei Sky. Eine weitere Staffel ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, ist aber schon so gut wie sicher.