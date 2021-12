Luxus-Motherboard von MSI bringt RAM und Wasserkühlung gleich mit

MSI hat auch für Intels Alder Lake-S Plattform ein neues Luxus-Mother­board der Godlike-Serie in Planung. Jetzt liefert ein Leak einen guten Überblick über Leistungsdaten und Lieferumfang. Für wohl deutlich über 1000 Euro gibt es RAM-Bausteine und Wasserkühlung gleich dazu.

Mit Alder Lake-S geht MSI im Premium-Segment noch einen Schritt weiter

Retail-Verpackung verweist auf Extras

Die Bereitschaft, für Hardware viel Geld zu bezahlen, ist im Markt der PC-Gaming-Enthusiasten sehr ausgeprägt. Ist es bei Prozessoren und Grafikkarten sehr akzeptiert, dass Spitzenmodelle große Preisschilder mitbringen, sind Motherboards wohl einer der Bereiche, bei dem Preise von über 1000 Euro viele immer noch staunen lassen. Dieses Staunen dürfte MSI mit seinem kommenden Top-Angebot für Alder Lake-S-Nutzer noch einmal deutlich befeuern.Nachdem vor einigen Wochen ein erster Teaser zu dem Produkt durchgesickert war, berichtet jetzt unter anderem das Hardware-Journal über weitere Informationen und erste Bilder zum Spitzenmodell MSI MEG Z690 Godlike. Auffällig auf den ersten Blick: Mit Maßen von 305 x 310 fällt das Motherboard auch im Vergleich mit der High End-Konkurrenz extrem groß aus. Der LGA 1700-Sockel wird durch 22 Phasen mit Strom versorgt, der wiederum über einen EPS-8-Pin-Stecker anliegt.Die inoffiziellen Bilder erlauben dabei augenscheinlich auch einen Blick auf die Verpackung, mit der das MSI MEG Z690 Godlike dann im Handel landen soll. Interessant ist dabei aber vor allem ein Hinweis, der sich auf der rechten Unterseite findet: Demnach wird das Motherboard im Bundle mit Wasserkühlung und RAM-Bausteinen ausgeliefert.Konkret ist hier MSIs hauseigene Kühllösung Core Liquid S360 enthalten, die mit Triple-Radiator und IPS-Display auf dem CPU-Block ebenfalls zum High End-Angebot des Unternehmens zählt. Beim Arbeitsspeicher legt man offenbar den Kingston HyperX Fury Beast bei, bestehend aus zwei 16 GB-Riegeln mit DDR5-6000 - ebenfalls absolute Spitzenhardware.Beim Preis bleibt man aber auch nach diesem Leak im Bereich der Spekulationen. Das Vorjahresmodell MSI MEG Z590 Godlike war für rund 1000 Euro in den Handel gegangen, hier dürfte der Bundle-Preis des Nachfolgers also noch einmal deutlich darüber liegen. Es wäre keine große Überraschung, wenn MSI am Ende eine Marke von über 1500 Euro anvisiert.