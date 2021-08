Prominentes Trojaner-Opfer: Motherboard-Hersteller Gigabyte erpresst

Der taiwanesische Motherboard-Hersteller Gigabyte ist das nächste prominente Ransomware-Opfer. Laut Medienberichten verlangen die Hintermänner von RansomExx eine unbekannte Summe von dem Hardware-Riesen, ansonsten werden gestohlene Daten veröffentlicht.

Offizielle Bestätigung

Das berichtet unter anderem das Online-Magazin Bleeping Computer . Gigabyte ist ein bekannter Hersteller diverser Computerkomponenten und -hardware, wie Motherboards, Grafikkarten, Server für Rechenzentren, Laptops und Monitore. Der Angriff erfolgte so weit das aktuell bekannt ist Anfang dieser Woche und zwang das Unternehmen, seine Systeme in Taiwan komplett abzuschalten.Der Vorfall betraf mehrere Websites des Unternehmens, darunter auch den Online-Support. Das Gigabyte von einem Erpressungstrojaner befallen ist, hatte das Unternehmen der chinesischen Newsseite United Daily News bestätigt. Der Angriff ging dabei von der RanomEXX-Bande aus, die jetzt damit droht, 112 GB an gestohlenen Daten zu veröffentlichen, wenn das Unternehmen kein Lösegeld zahlt. Welche Summe von den Erpressern gefordert wird, ist nicht durchgesickert.Obwohl Gigabyte bisher nicht offiziell erklärt hat, welche Ransomware-Operation den Angriff durchgeführt hat, hat BleepingComputer erfahren, dass er von der RansomEXX-Gang durchgeführt wurde. Eine Quelle schickte BleepingComputer einen Link zu einer nicht öffentlichen RansomEXX-Leak-Seite für Gigabytes Technologies, wo die Bedrohungsakteure behaupten, während des Angriffs 112 GB an Daten gestohlen zu haben. Laut der chinesischen Nachrichtenseite United Daily News bestätigte Gigabyte, dass es einen Cyberangriff gab, der eine kleine Anzahl von Servern betraf.Laut Gigabyte hatte das Sicherheitsteam des Konzerns abnorme Aktivitäten in ihrem Netzwerk entdeckt und daraufhin die IT-Systeme abgeschaltet. Die Strafverfolgungsbehörden wurden eingeschaltet.