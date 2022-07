Apple Watch Series 8: Neues Design nur für das teure Pro-Modell?

Wenige Monate vor Release verdichten sich die Gerüchte rund um die neue Apple Watch Series 8. Vor allem das kommende "Pro"-Modell hat es den Insidern angetan. Nun steht im Raum, dass auch nur ebendieses mit einem neuen Design aufschlagen könnte, das überraschen soll.

Ohne flache Seiten: Neues Design wird als "Evolution" bezeichnet

Bloomberg-Reporter Mark Gurman spricht in seinem wöchentlichen Power On-Newsletter erneut über Apples Pläne für die nächste Smartwatch-Generation. Der starke Fokus auf eine deutliche stabilere Ruggedized-Variante lässt jedoch auf eine weitere Zwei-Klassen-Gesellschaft schließen. So wäre es durchaus möglich, dass der US-amerikanische Hersteller in diesem Jahr nur die mögliche Apple Watch Series 8 Pro mit einem aktualisierten Gehäuse samt neuer Designsprache vorstellen wird.Das neue Flaggschiff soll ein größeres Display, neue Sensoren und eine kapazitätsstarke Batterie bieten. Gurman spekuliert über eine Akkulaufzeit von mehreren Tagen dank eines neuen Low-Power-Modus. Der voraussichtlich um sieben Prozent anwachsende Bildschirm könnte seinen Quellen zufolge so groß sein, dass die Pro-Version in 47 oder gar 50 Millimeter deutlich weniger Kunden ansprechen wird, als die klassischen Watch-Modelle.Seit der Einführung der Apple Watch Series 4 im Jahr 2018 soll die neue Smartwatch das erste Mal über ein komplett neues Design verfügen. Entgegen der Gerüchte rund um den vorab durchgesickerten "Flache Seiten"-Look winkt Gurman ab. Gleiches gilt für ein oft vermutetes Gehäuse in runder Form. Dafür ist die Rede von einem noch stabileren Titan, das für die Pro-Version bereitstehen soll. Aktuell wird nur die Apple Watch Edition mit diesem Material ausgeliefert - der Startpreis beträgt 829 Euro. Bis zu neuen handfesten Leaks stehen hinter dem Design somit erneut viele Fragezeichen.Ob Apple tatsächlich den Weg geht, das neue Design nur für sein Spitzenmodell einzuführen und die Nicht-Pro-Modelle der Apple Watch Series 8 leer ausgehen, bleibt abzuwarten. Auch die iPhone 14-Familie könnte dieses Schicksal treffen. Der Wechsel von einer klassischen Notch hin zu einer Punch-Hole-Kamera an der Front soll hier ebenfalls nur für die Pro-Modelle gelten. Grund dafür könnten unter anderem die anhaltenden Engpässe bei Zulieferern sein, die keine Überarbeitung des gesamten Portfolios erlauben.Die Vorstellung der Apple Watch Series 8 (Pro) wird im Verlauf des Herbst 2022 erwartet.