Apple Watch SE 2: Neue Hinweise zu Design, Technik und Preisen

Mit der Apple Watch SE 2 soll zeitnah ein Nachfolger der im Jahr 2020 eingeführten Mittelklasse-Smartwatch erscheinen. Neuen Insider-Informationen zufolge stehen dabei ein Always-On-Display und verbesserte Chips auf der Habenseite. Allerdings soll auch der Preis steigen.

Alter Wein in neuen Schläuchen

Seit bald zwei Jahren füllt die Apple Watch SE die Lücke zwischen dem jeweils aktuellen Flaggschiff, derzeit der Apple Watch Series 7, und der weiterhin für den Einsteigerbereich angebotenen Series 3. Geht es nach dem oft gut informierten Insider "LeaksApplePro", soll Apple im Herbst die zweite Generation der Watch SE veröffentlichen. Im iDropNews-Blog gibt er einen Ausblick auf das mögliche Design, die Funktionen, Spezifikationen sowie den Preise und die Verfügbarkeit des 2022er-Modells.Der erste Dämpfer: Das Design der Apple Watch SE 2 soll sich im Vergleich zum Vorgänger nicht verändern. Auf die noch einmal deutlich schmaleren Bildschirmrahmen einer Series 7 muss die Watch SE 2 somit verzichten. Auch die Größen dürften unverändert bleiben - 40 und 44 Millimeter. Dafür sollen der aktuelle Apple S7-Chip, ein dauerhaft aktives Display (Always On), verbesserte Audio-Features und EKG-Sensoren den Funktionsumfang der Apple Watch SE im Jahr 2022 ausmachen.In Hinsicht auf die Akkulaufzeit soll es keine Veränderungen geben, obwohl ein Always-On-Display mit einer höheren Batteriekapazität einhergehen könnte. Bis zu 18 Stunden sollen mit einer Ladung möglich sein. Der Leaker spekuliert zudem über die mögliche Integration der Schnellladetechnik, die bisher nur der Apple Watch Series 7 vorbehalten war. In den Vereinigten Staaten könnte es abschließend zu einer Preiserhöhung um 20 US-Dollar auf mindestens 299 US-Dollar kommen. Ob Apple vom Einstiegspreis (299 Euro) in Deutschland abweichen wird, ist bisher nicht bekannt.Mit einer Lieferverzögerung aufgrund der anhalten Chipkrise soll Apple vorerst nicht rechnen. Allerdings bleibt die Lage auch in Bezug auf die Coronavirus-Pandemie weiterhin angespannt. Die Vorstellung wird bis auf weiteres im Herbst 2022 erwartet, voraussichtlich im September.