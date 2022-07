Microsoft: Teamwork wird im Arbeits-Alltag schnell zur Bremse

Bei Microsoft ist man der Erkenntnis auf der Spur, dass Teamwork letztlich doch nicht das beste ist, was Unternehmen und Beschäftigen passieren kann. Das dürfte sich durchaus mit dem decken, was viele Menschen aus ihrem Arbeitsalltag berichten.

Freizeit statt Meeting

Kollaboration galt lange als goldenes Kalb der Arbeitsorganisation. Entsprechend überschlugen sich Microsoft und auch andere Anbieter von Business-Software und -Diensten darin, mit immer neuen Features die Zusammenarbeit zwischen Beschäftigten zu fördern. Inzwischen zeigen Daten allerdings ziemlich klar, dass dies nur bis zu einem bestimmen Punkt förderlich ist und dann eher den gegenteiligen Effekt auf Produktivität und Zufriedenheit der Angestellten hat.Die Microsoft-Manager Dawn Klinghoffer und Elizabeth McCune haben dafür unter anderem die Metadaten der Kalender und E-Mail-Accounts von Microsoft-Beschäftigten analysiert. Wie sie laut eines ZDNet-Berichts erklärten , kamen sie hier zu dem Ergebnis, dass jene Mitarbeiter am besten aufgestellt waren, die im Vergleich mit ihren Kollegen weniger Zeit in kollaborativen Tätigkeiten verbrachten, mehr so genannte Fokus-Zeit aufwiesen und 17 Mitarbeiter weniger in ihrem internen Netzwerk aufwiesen.Dabei war es nicht einmal so, dass die Beschäftigten die Zeit, die sie nicht mit Kollegen in Meetings saßen, damit verbrachten, allein zu arbeiten. Die statistische Analyse ergab vielmehr, dass ihre gesamte Arbeitszeit geringer ausfiel. Statt also viele Stunden in Besprechungen herumzusitzen, gingen die produktiveren Mitarbeiter eher nach Hause und hatten während ihrer Anwesenheit wohl mehr Energie, um sich auf ihre eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren.Klinghoffer und McCune erklärten, dass Zusammenarbeit an sich nicht schlecht ist. Aber: "Es ist wichtig, darauf zu achten, wie sich eine intensive Zusammenarbeit auf die Work-Life-Balance auswirken kann, und sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter sollten sich davor hüten, dass diese Intensität zu einer 24/7-Zusammenarbeit wird."