Galaxy Buds Pro 2: Erste Bilder von Samsungs neuen ANC-Kopfhörern

Im Vorfeld des Unpacked Events sickern immer mehr Informationen zu Samsungs neuen Produkten durch. Unter anderem zeigen sich die ersten Bilder der neuen Truly-Wireless-Kopfhörer und Apple AirPods Pro-Konkurrenten der Südkoreaner, den Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Kaum (optische) Veränderungen zu erwarten

Samsung

Einmal mehr ist es der bekannte Leaker Evan Blass (evleaks), der vorab der offiziellen Vorstellung im August einen Blick auf die neuen Headphones ermöglicht. Bereits gestern veröffentlichte 91Mobiles umfangreiches Bildmaterial zur neuen Samsung Galaxy Watch 5 (Pro), nun folgen die Galaxy Buds 2 Pro. Die vorliegenden 3D-Renderings zeigen sich in einer etwas weniger ausgefeilten Form, bieten aber einen ersten Blick auf das neue oder besser gesagt alte Design der Kopfhörer.Ähnlich der Galaxy Watch 5 scheinen sich die Galaxy Buds 2 Pro kaum bis gar nicht von ihren Vorgängern zu unterscheiden. Feststehen soll nur, dass die unter dem Codenamen "Zenith" produzierten Modelle in den Farben Weiß, Graphit und Bora Purple erscheinen dürften, analog zu den Farbvarianten des Galaxy Z Flip 4-Smartphones. Auch zur Technik kann zum aktuellen Zeitpunkt nur wenig gesagt werden.Evan Blass deutet zwar die Gerüchte zu einer eventuell größeren Akkukapazität an, will diese jedoch noch nicht bestätigen. Da Samsungs Unpacked Event erst am 10. August 2022 stattfinden wird, rechnet er mit detaillierten Informationen im Verlauf der nächsten Wochen.Die erste Generation der Galaxy Buds Pro mit aktiver Geräuschunterdrückung wurde im Januar 2021 zusammen mit den Galaxy S21-Smartphones vorgestellt. Ein halbes Jahr später folgten die Galaxy Buds 2, die ebenfalls mit einer ANC-Funktion ausgestattet wurden. Wie sich die zweite Pro-Generation davon abheben kann, bleibt abzuwarten.