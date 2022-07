Netflix Spatial Audio: 3D-Sound wird ohne besondere Hardware möglich

Netflix startet die Unterstützung für Spatial Audio. Das Besondere daran ist, dass keine Surround-Sound-Lautsprecher oder Heimkino-Anlagen erforderlich sind. Möglich wird das durch eine neue Partnerschaft mit Sennheiser.

AMBEO-Technologie von Sennheiser

Das hat der Streaminganbieter heute angekündigt . Das Netflix Spatial Audio bietet ein neues räumliches Audioerlebnis, das für den gesamten Netflix-Inhaltskatalog verfügbar sein wird. Die Netflix Spatial Audio-Funktion bietet das gleiche 3D-Sounderlebnis, wie es bisher nur auf wenigen Geräten verfügbar war.Dahintersteckt die sogenannte AMBEO-Technologie von Sennheiser. Damit wird das reguläre Stereo-Audio um ein Surround-Sound-Erlebnis erweitert. Diese Funktion ermöglicht Spatial Audio auf Geräten, einschließlich Apple, die bisher diesen Raumklang nicht unterstützen.Netflix erklärte, dass so auch Abonnenten, die keine Surround-Sound-Lautsprecher oder unterstützende Geräte haben, mit dieser Technologie automatisch den 3D-Raumklang aktiviert bekommen. Das wird bei allen kompatiblen Inhalten der Fall sein. Nach Angaben von Netflix wird Spatial Audio ab sofort im gesamten Inhaltskatalog eingeführt. Die Verfügbarkeit wird nach und nach für alle Inhalte erweitert. Nutzer können Sendungen und Filme, die Spatial Audio bereits unterstützen, entdecken, indem sie "Spatial Audio" in die Suchleiste des Dienstes eingeben."Netflix Spatial Audio hilft dabei, das Kinoerlebnis von immersivem Audio auf jede Stereoanlage zu übertragen, so dass die Arbeit, die Filmemacher leisten, um Sie in die Geschichte hineinzuziehen, unabhängig davon ist, welches Gerät Sie zum Ansehen von Netflix verwenden", heißt es in der Ankündigung.Zu den kompatiblen Apple-Geräten gehören das iPhone 7 oder neuer, das iPad Air der dritten Generation und neuer, das iPad mini der fünften Generation und neuer, das iPad Pro der dritten Generation oder neuer sowie Apple TV 4K. Auf den iPhones und iPads muss iOS 15.1 oder höher laufen und auf dem Apple TV 4K muss tvOS 15 oder höher laufen. Mehr dazu erfährt man in einer neuen FAQ , die Netflix für den 3D-Sound veröffentlicht hat.