Disney+, Netflix & Amazon: Alle Neustarts der Woche im Überblick

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ kündigen für diese Woche über 40 Neustarts an. Darunter Filme und Serien wie King of Stonks, die Hangover-Trilogie, American Horror Story und Co. Alle Termine findet ihr in diesem Überblick.

King of Stonks: Trailer zur Netflix-Serie der How to Sell Drugs-Macher

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 27

King of Stonks ab 6. Juli

Control Z: Staffel 3 ab 6. Juli

Das Mädchen auf dem Bild ab 6. Juli

Uncle from Another World ab 6. Juli

Der erste Blick, der letzte Kuss und alles dazwischen ab 6. Juli

Karmas Welt: Staffel 3 ab 7. Juli

Capitani: Staffel 2 ab 8. Juli

Boo, Bitch ab 8. Juli

How To Build a Sex Room ab 8. Juli

Ranveer Singh gegen die Wildnis mit Bear Grylls ab 8. Juli

Die längste Nacht ab 8. Juli

Das Seeungeheuer ab 8. Juli

Gefährliche Liebschaften ab 8. Juli

Incantation ab 8. Juli

Jewel ab 8. Juli

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 27

Bergman Island ab 4. Juli

Hangover ab 4. Juli

Hangover 2 ab 4. Juli

Hangover 3 ab 4. Juli

Warriors On The Field - Staffel 1 ab 8. Juli

Evil Next Door ab 10. Juli

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 27

Captive Audience: A Real American Horror Story - Staffel 1 ab 6. Juli

Gelobtes Land - Staffel 1 ab 6. Juli

American Horror Story: Murder House - Staffel 1 ab 6. Juli

American Horror Story: Asylum - Staffel 2 ab 6. Juli

American Horror Story: Coven - Staffel 3 ab 6. Juli

American Horror Story: Freak Show - Staffel 4 ab 6. Juli

American Horror Story: Hotel - Staffel 5 ab 6. Juli

American Horror Story: Roanoke - Staffel 6 ab 6. Juli

American Horror Story: Cult - Staffel 7 ab 6. Juli

American Horror Story: Apocalypse - Staffel 8 ab 6. Juli

American Horror Story: 1984 - Staffel 9 ab 6. Juli

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits - Staffel 1-5 ab 6. Juli

Heidi - Staffel 1 & 2 ab 6. Juli

Die Biene Maya - Staffel 1 & 2 ab 6. Juli

Mia and Me - Abenteuer in Centopia - Staffel 1-3 ab 6. Juli

Nils Holgersson - Staffel 1 ab 6. Juli

Wickie und die starken Männer - Staffel 1 ab 6. Juli

Guess Who - Meine Tochter kriegst du nicht! ab 8. Juli

Sommersby ab 8. Juli

Stay ab 8. Juli

Ein wunderbarer Sommer mit Micky Maus ab 8. Juli

Haiangriff: Die Paige-Winter-Story ab 8. Juli

Der größte Bullenhai der Welt? ab 8. Juli

Vom 4. bis 10. Juli steht bei Netflix vor allem die neue Serie "King of Stonks" im Mittelpunkt. Die Macher von "How to Sell Drugs Online (Fast)" ließen sich hier vom Wirecard-Skandal inspirieren und zeigen in komödiantischer Art den Aufstieg des fiktiven Finanzunternehmens CableCash. Die erste Staffel beinhaltet sechs Folgen und startet am 6. Juli. Darüber hinaus fehlt es dem Netflix-Programm in dieser Woche an Schlagkraft, abgesehen eventuell vom neuen interaktiven Bear Grylls-Reality-Format. Deutlich interessanter dürfte es erst in der nächsten Woche werden, wenn Resident Evil die Serien-Premiere feiert. Amazon Prime Video und Disney+ versuchen hingegen mit zeitexklusiven Lizenztitel das Sommerloch zu füllen. Prime-Mitglieder sehen unter anderem die Hangover-Trilogie und eine Doku über den australischen Football. Der Micky Maus-Konzern nimmt zudem eine Vielzahl von American Horror Story-Staffeln in sein Programm auf und erweitert seine Streaming-Auswahl um fünf Staffeln von Ghost Whisperer. Kinder und Junggebliebene können sich hingegen auf Heidi, Biene Maja, Nils Holgersson und Wicky freuen.Eventuell lohnt sich in dieser Woche eher ein Blick auf Apple TV+ mit den wöchentlich erscheinenden Episoden von For All Mankind (Sci-Fi) und dem Neustart des Dramas In With The Devil mit Taron Egerton und Ray Liotta.