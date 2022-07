Netflix - Fünf spannende Originals, die im Juli 2022 starten

Alle neuen Filme und Serien im Juli

Egal ob Filme, Dokus oder Serien: Auch im Juli 2022 gibt es bei Netflix wieder viele neue Eigenproduktionen zu entdecken. Das Video gibt einen Überblick über fünf dieser Netflix-Originals Bereits seit dem 1. Juli steht bei Netflix der zweite Teil der vierten Staffel von Stranger Things zum Abruf bereit. Das mit Spannung erwartete Finale der neuesten Staffel bietet zwar nur zwei neue Folgen, mit einer Länge von 85 beziehungsweise 150 Minuten liefern diese aber noch einmal viel Material für Fans der Mystery-Serie.Deutlich witziger dürfte es ab dem 8. Juli in der Miniserie Boo, Bitch zugehen, in der eine Schülerin kurz vor ihrem Highschool-Abschluss herausfindet, dass sie ein Geist ist. Ab dem 12. Juli führt der Journalist Michael Pollan durch die Doku-Reihe How to Change Your Mind, die auf dem gleichnamigen Buch basiert und uns in die Welt psychedelischer Drogen mitnimmt.Am 22. Juli zeigt Netflix mit The Gray Man seine bislang aufwendigste Produktion. In dem 200 Millionen Dollar schweren Thriller mit Ryan Gosling und Chris Evans kommt es zu einem ziemlich spektakulären Duell zwischen zwei ehemaligen CIA-Agenten. Für die Serie Uncoupled wird Darsteller Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) zu einem 40-jährigen Immobilienmakler, der nach dem Ende seiner Beziehung einen Neuanfang sucht.