Rezession erreicht Gaming: Markt wird erstmals seit Jahren schrumpfen

Seit Jahren kennt die Spielebranche nur eine Richtung: nach oben. Nichts konnte Gaming stoppen, andere Bereiche der Unterhaltung, darunter Musik und Film wurden schon vor langer Zeit überholt. Doch nun gibt es erstmals einen signifikanten Dämpfer.

Corona brachte (zu) großes Wachstum

Die Spielebranche hat viele Jahre lang eine Erfolgsmeldung nach der anderen herausgejagt, doch nun muss man sich zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit auf schlechte Nachrichten einstellen. Denn wie CNBC unter Berufung auf die Marktforscher von Ampere Analysis berichtet, werden Games und dazugehörige Dienste dieses Jahr im Vergleich zu 2021 um 1,2 Prozent weniger Umsatz machen. Aktuell wird ein Umsatz von rund 188 Milliarden Dollar vorhergesagt.Im Vorjahr waren es noch 191 Milliarden Dollar, das stellte gegenüber 2019 ein Plus von satten 26 Prozent dar. Grund für diesen Anstieg war die Pandemie. Während den Corona-Lockdowns kauften die Kunden verstärkt Unterhaltung für zuhause, das verhalf der Gaming-Branche zu besonders fetten Jahren.Dazu kommt die Veröffentlichung der neuen Konsolen von Sony und Microsoft, diese haben trotz Lieferschwierigkeiten weiteres Geld in den Markt gepumpt. Das (zu) starke Wachstum erklärt auch das für 2022 erwartete Minus, man kann durchaus annehmen, dass es ohne Pandemie auch dieses Jahr ein kleineres "organisches" Plus gegeben hätte.Sicher ist das allerdings auch nicht, denn die russische Invasion der Ukraine hat die Weltmärkte in eine signifikante Rezession gestürzt. Kunden kämpfen mit der Inflation und damit steigenden Preisen, so mancher wird deshalb Einschnitte bei "Luxus"-Artikeln machen müssen.Dazu kommt, dass Russland wegen Sanktionen als Absatzmarkt derzeit und auf absehbare Zeit ausfällt. Bis zum Krieg war das Land der zehntgrößte Markt für Gaming, diesen Platz wird man aber natürlich verlieren.Allzu großen Grund zur Sorge sieht Ampere-Analyst Piers Harding-Rolls aber nicht: "Nach zwei Jahren enormer Expansion wird der Spielemarkt im Jahr 2022 einen Teil dieses Wachstums wieder abgeben, da mehrere Faktoren die Entwicklung beeinträchtigen", so Harding-Rolls. "Dennoch wird das Jahr deutlich besser enden als vor der Pandemie, und die Aussichten für den Sektor insgesamt bleiben positiv, da für 2023 wieder ein Wachstum prognostiziert wird."