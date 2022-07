Prime Gaming: Diese Spiele und Inhalte verschenkt Amazon im Juli

Anlässlich des Prime Day spendiert Amazon seinen Kunden im Juli mehr als 30 Gratis-Spiele und eine große Auswahl an Ingame-Goodies. Mit dabei: Mass Effect, GRID, Need for Speed und viele Star Wars-Games. Unser Überblick zeigt euch alle Titel, neuen Loot und Twitch-Drops.

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke im Juli 2022

Apex Legends - Gibraltar Easy Breezy Bundle

Battlefield 2042 - Paik Nightbot Skin

Brawlhalla - Grovewarden Bundle

Call of Duty: Vanguard / Warzone - Shore's End Bundle

Dead by Daylight - Online Interview Get-Up Outfit for Haddie Kaur

Destiny 2 - Mic Drop Exotic Bundle

Fall Guys - Summertime Activities Bundle

FIFA 22 - Prime Gaming Pack

GWENT - 1 Ultimate Premium Keg

Hearthstone - 1 Random Guaranteed Legendary Card, Standard Card Packs (x3)

League of Legends - Prime Gaming Capsule

Lost Ark - Penguin Skin Chest

Madden 22 - Prime Ultimate Legends Pack

New World - Assassin's Whisper Pack

Overwatch - Legendary Loot Box

Pokémon GO - Prime Gaming Bundle

PUBG: Battlegrounds - 1 Gold G-Coin Box, 10 Contraband Coupons, 30 Polymers

Rainbow Six Siege - Byte Gridlock Operator Set

Roblox - Void Sheep Shoulder Pet

Two Point Hospital - Thrill Ride Bundle

Valorant - On the Case Buddy

World of Tanks - Exclusive 2D Style Synth Waves, 2 Retrowave Vibes-Themed Decals and 1 Medal, 1 Rental Tanks, Consumables and XP Missions, 1 Day of WoT Premium Account

World of Warships - Premium Cruiser Emden Pack and Deluxe Random Reward

World of Warcraft - Head-Slot Transmog, Jewel of the Firelord

Grand Theft Auto Online - Get $125K GTAO weekly (25% increase)

NBA 2K22 - Specific Season 6 MyTEAM Super Pack (including a minimum of 1 player card), 2HR Double XP Coin and Specific MyPLAYER T-Shirt

Haben Prime-Gamer heute die letzte Chance, sich Spiele wie Far Cry 4, Escape from Monkey Island und WRC 8 FIA World Rally Championship zu sichern, zeigt auch die Vorschau auf den Juli diverse Gaming-Perlen. Nach gewohnter Manier veröffentlicht Amazon mit Maniac Mansion, Suzerain, Fishing: North Atlantic und Fell Seal: Arbiter's Mark eine Handvoll Spiele, die kostenlos in der Prime-Mitgliedschaft enthalten sind. Doch im Mittelpunkt stehen die Angebote zum Prime Day 2022.Am 12. und 13. Juli schaltet der Online-Händler in seiner Prime Gaming-Bibliothek sechs mehr oder weniger aktuelle Blockbuster frei. Um genau zu sein stehen Mass Effect Legendary Edition, GRID Legends, Need for Speed Heat , Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast und Star Wars Republic Commando zum Download bereit.Im Vorfeld kann man sich zudem schon jetzt mehr als 25 kostenlose Indie-Games herunterladen. Hinzu kommen eine Vielzahl von Ingame-Inhalten für Spiele wie PUBG, Fall Guys, Destiny 2, Apex Legends, Overwatch, GTA Online, Lost Ark, Roblox und Valorant. Zum ersten Mal wird zudem Loot für World of Warcraft (WoW) angeboten.Sämtliche Ingame-Gegenstände, von Skins über Booster-Packs bis hin zu Mounts und Währungspaketen, müssen ebenfalls auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist oft eine direkte Verknüpfung mit dem Spiel-Account erforderlich.