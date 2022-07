Asus ROG Phone 6 (Pro): Alle Infos zum Über-Gaming-Smartphone

Der taiwanische PC-Spezialist Asus stellt mit dem ROG Phone 6 heute seine neuen High-End Gaming-Smartphones vor, die mit einem riesigen, ultraschnellen AMOLED-Display, extrem großem Arbeitsspeicher und entsprechend hoher Performance punkten sollen. Wir haben alle Infos dazu vorab.

3,2-Gigahertz-CPU & bis zu 18 Gigabyte Arbeitsspeicher

Pro-Modell mit Zusatzdisplay auf der Rückseite

Technische Daten zum Asus Rog Phone 6 (Pro) Modell ROG Phone 6 ROG Phone 6 Pro Software Android 12 Display 6,78 Zoll, 165 Hz., 2448 x 1080 Pixel, AMOLED, 2.5D Gorilla Glass Viktus CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ Speicher 8/12 GB LPDDR5, 128, 256, 512 GB UFS3.1 16 GB LPDDR5, 512 GB UFS3.1 Kamera Sony IMX766 50 MP, 13 MP Ultraweitwinkel, 5 MP Makro Frontkamera Sony IMX663 12 Megapixel Verbindung 2G, 3G, 4G/LTE, 5G, USB-C (2x), WiFi 6e, NFC, Bluetooth 5.2 Sensoren Gyroskop, E-Kompass, Näherungssensor, Umgebungslicht-Sensor, Fingerabdruck-Sensor, Beschleunigungsmesser, Luftsensor, Winkelsensor Besonderheiten Stereo-Lautsprecher, 3,5mm Klinke ROG Vision Color PMOLED Zusatzdisplay, Stereo-Lautsprecher, 3,5mm Klinke SIM Dual-Nano-SIM Akku 6000 mAh LiPo, 65 Watt Schnellladen Maße 172,83 x 77,25 x 10,39 Millimeter Gewicht 228 Gramm

ASUS

Das Asus ROG Phone 6 kommt in zwei Varianten auf den Markt, so dass es neben dem Basismodell auch noch eine Pro-Variante geben wird. Beide besitzen ein 6,78 Zoll großes AMOLED-Panel mit einer maximalen Bildwiederholrate von 165 Hertz, einer Touch-Erkennungsrate von 720 Hertz und 2448 x 1080 Pixeln Auflösung sowie einer Diagonale von 6,78 Zoll.Das Panel soll auch bei heller Sonneneinstrahlung gut ablesbar sein, weil es eine maximale Helligkeit von 1200 Candela erreichen kann. Für schnelle Reaktionen sorgt eine auf 23 Millisekunden reduzierte Touch-Latenz. Mit einer Anti-Schweiß-Beschichtung soll das mit Corning Gorilla Glass Victus geschützte Panel außerdem auch bei länger andauernden Gaming-Sessions stets mit möglichst wenig Reibung bedient werden können.Unter der Haube steckt hier der aktuelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+, der mit seinem High-End-Core bis zu 3,2 Gigahertz erreicht. Im Basismodell Asus ROG Phone 6 5G wird der Chip hierzulande meist mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher auf LPDDR5-Basis kombiniert. Beim Topmodell mit dem Namenszusatz Pro sind hingegen ganze 18 Gigabyte RAM an Bord. Je nach Region sind auch Versionen mit 8, 12 und 16 GB Arbeitsspeicher zu erwarten. Der interne Speicher auf UFS 3.1-Basis wird 128, 256 oder 512 Gigabyte groß sein, wobei das ROG Phone 6 Pro nur mit 512 GB zu haben ist.Bei den Kameras setzt Asus auf einen Sony IMX766 Hauptsensor mit 50 Megapixeln Auflösung, dem man eine 13-Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkel-Aufnahmen und eine Makro-Kamera mit fünf Megapixeln zur Seite stellt. Die Frontkamera nutzt einen Sony IMX663-Sensor mit 12 Megapixeln und Dual Phase Detection-Autofokus.Während das Asus ROG Phone 6 auf der Rückseite lediglich ein Muster im Stil der von den Gaming-Laptops des Herstellers bekannten Optik trägt, unterscheidet sich das ROG Phone 6 Pro auch noch durch die Integration eines zusätzlichen Bildschirms. Asus nennt diesen ROG Vision, wobei es sich dabei um ein kleineres PMOLED-Display handelt, zu dem wir noch keine genaueren Details nennen können.Asus bietet das ROG Phone 6 (Pro) in Verbindung mit einem 65-Watt-Netzteil an, dass den, laut dem uns vorliegenden Datenblatt, mit 6000 mAh äußerst üppig dimensionierten Akku rasch laden können soll. Das Gerät hat dafür gleich zwei USB Typ-C-Ports verbaut, von denen einer an der Längsseite angebracht ist, weil es sich eben um ein Gaming-orientiertes Smartphone handelt, das die meiste Zeit quer gehalten werden soll.Zur weiteren Ausstattung gehören WiFi 6e-Support, NFC, Bluetooth 5.2, zwei SIM-Kartenslots, Stereolautsprecher, ein 3,5-mm-Klinkenanschluss für kabelgebundene Kopfhörer, ein Fingerabdruckleser und die sogenannten Air Trigger für die Spielebedienung. Asus liefert das ROG Phone 6 (Pro) immer mit Android 12 aus und verspricht, mindestens bis August 2024 Updates für das Smartphone zu bieten.Zur Preisgestaltung können wir leider noch keine Angaben machen, liefern diese Daten aber im Zuge der Asus-Präsentation am heutigen Nachmittag gerne nach.