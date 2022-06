Autoindustrie: Chipmangel trifft zunehmend auf teurere Rohstoffe

Die deutsche Autoindustrie wird noch recht lange unter den Auswirkungen der Chip-Krise leiden. Frühestens in zwei Jahren kann man realistisch damit rechnen, dass die Branche wieder auf einem normalen Niveau produzieren kann.

Nachfrage bleibt im Rahmen

Aber auch weltweit sieht es letztlich nicht besser aus, wie eine aktuelle Marktanalyse der Unternehmensberatung AlixPartners herausarbeitet. Demnach werden weltweit in diesem Jahr voraussichtlich 78,9 Millionen Autos (PKW und leichte Transporter) produziert. Im Coronakrisen-Jahr 2021 waren es hingegen 80,3 Millionen Stück.Es sind aber nicht nur die Halbleiter-Komponenten, die hier Probleme machen. Auch die Rohstoffpreise ziehen weiter an und aufgrund des Wandels am Markt wird es in einigen Bereichen noch zu einer zusätzlichen Verknappung kommen. Insbesondere rechnen die Analysten damit, dass erstmals die Preise für Elektroauto-Batterien - die bisher eigentlich immer nur weiter fielen - ansteigen könnten.Die geringeren Produktionsmengen treffen allerdings weltweit auf höhere Inflationsraten, was die Verkaufszahlen beziehungsweise die Nachfrage letztlich in Grenzen hält. "Bereits jetzt sind die Auswirkungen der hohen Inflation auf das Konsumentenverhalten absehbar", erklärte AlixPartners-Direktor Fabian Piontek. Er geht daher davon aus, dass die Autohersteller spätestens 2024 wieder ordentliche Rabatte gewähren werden, die man jetzt aufgrund der Engpässe lieber zurückhält.Was Halbleiter-Komponenten angeht, muss die Branche nicht einfach nur die Engpässe der Chipindustrie überwinden, sondern benötigt deutlich größere Mengen. Hintergrund dessen ist der sich immer weiter beschleunigende Wechsel zur Elektromobilität. Man rechnet damit, dass 2035 dann 83 Prozent der in Europa verkauften Neuwagen E-Autos sein werden, in Deutschland werden es sogar 96 Prozent sein. Die 50-Prozent-Marke werde der Prognose zufolge im Jahr 2028 überschritten.