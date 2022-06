Isocell HP3: Samsung stopft mehr Megapixel auf noch weniger Fläche

Samsung hat mit dem Isocell HP3 einen neuen Kamerasensor für Smartphones vorgestellt, bei dem man vor allem eines macht: Man bringt noch mehr Sensorpixel auf noch weniger Fläche unter. Der HP3 löst mit 200 Megapixeln auf und ist dennoch 20 Prozent kleiner als sein Vorgänger.

Pixel-Binning soll bessere Bilder bei schlechtem Licht liefern

Samsung Semiconductor

Der koreanische Elektronikriese Samsung will den neuen Kamerasensor vor allem in immer dünneren Smartphones verbaut sehen. Um dies zu ermöglichen, verkleinert man die Sensorpixel auf eine Kantenlänge von nur noch 0,56 Mikrometern, was vor allem für eine kleinere Gesamtbaugröße sorgen soll. Die Fläche, die der neue Kamerasensor belegt, schrumpft laut Samsung um ein Fünftel.Samsung will beim Isocell HP3 auch wieder seine Super QPD genannte Fokussierungs-Technologie einsetzen. Dafür werden die Daten von vier nebeneinander liegenden Sensorpixeln verglichen, um Phasenunterschiede zu erkennen und so eine schnellere und genauere Funktion des Autofokus zu erzielen.Wie üblich werden die Fotos, die mit dem HP3-Sensor aufgenommen, meist nicht in voller Auflösung gespeichert. Stattdessen soll die extrem hohe Pixelzahl helfen, die Qualität von Bildern zu steigern, in dem man vier Sensorpixel zu einem Pixel des fertigen Fotos zusammenfasst. Durch das Pixel-Binning liefert der HP3 dann künftig Bilder mit jeweils 50 oder gar nur 16 Megapixeln, um zum Beispiel in schlecht beleuchteten Umgebungen bessere Aufnahmen zu liefern.Zu den weiteren Features des Samsung Isocell HP3 gehört außerdem Unterstützung für 8K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde oder 4K-Videos mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Außerdem unterstützt der neue Kamerasensor 14-Bit-Farbtiefe, kann also eine extrem hohe Zahl von Farbtönen einfangen.Wann die ersten Smartphones mit dem neuen Samsung-Sensor im Handel zu erwarten sind, ist derzeit noch unklar. Vermutlich könnten aber noch im weiteren Jahresverlauf erste Modelle auf den Markt kommen, wobei wir noch nicht wissen, wann der koreanische Elektronikriese mit der Massenfertigung beginnen will.