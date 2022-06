FritzOS 7.39: Weitere FritzBox erhält Update mit WireGuard-VPN & Co.

Nachdem AVM in den letzten Tagen bereits viele seiner DSL- und Kabel-Internet-Router mit neuen FritzOS Labor-Updates versorgt hat, folgt nun auch die FritzBox 7530 AX . Damit profitiert ein weiteres Einsteiger-Modell von WireGuard VPN-Verbindungen, IPv6-Tunnel und vielem mehr.

Weitere Verbesserungen und Optimierungen von FritzOS 7.39

Während das Basis-Modell FritzBox 7530 bereits seit geraumer Zeit mit Labor-Updates versorgt wird und erst vor wenigen Tagen die jüngste Aktualisierung erhielt, ist die AX-Version (Wi-Fi 6) des DSL-Routers ein Neuzugang im Testprogramm für FritzOS 7.39. Entsprechend ist die Liste an neuen Funktionen und Verbesserungen besonders lang. Zu den wichtigsten Features zählt die Unterstützung des WireGuard-Protokolls für VPN-Verbindungen.Außerdem fügt AVM eine IP-Sperrliste für einkommende Pakete hinzu und bietet eine direkte Anbindung an die MyFritz!Net-Dienste über den Protokoll-Standard TR-369 (USP) an. Verbesserungen werden zudem im Bereich der Bandbreitenverteilung bei automatischer Priorisierung von Geräten im Heimnetzwerk und bei IPv4-VPN-Verbindungen vorgenommen. Letztere können mit Hilfe von FritzOS 7.39 über IPv6 getunnelt werden, etwa zur Erreichbarkeit von FritzBox-Produkten an DS-Lite-Anschlüssen.Aus dem offiziellen Changelog des FritzOS 7.39 Labor-Updates für die FritzBox 7530 AX geht weiterhin eine verbesserte Interoperabilität gegenüber ADSL2+- und VDSL-Gegenstellen sowie ein optimiertes Verhalten bei Radar- und Funkstörungen hervor. Hinzu kommen diverse Umstellungen zur schnelleren und einfacheren Bedienung der Benutzeroberfläche, neue Smart-Home-Routinen und -Szenarien sowie die üblichen Verbesserungen hinsichtlich der System-, WLAN- und Internet-Stabilität.Weitere Details zum Download und die passende Labor-Firmware der FritzBox 7530 AX erhält man auf der AVM-Webseite