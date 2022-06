AVM startet Update für FritzApp Smart Home für Android - das ist neu

Der Internet-Spezialist AVM hat für die FritzApp Smart Home für Android ein Funktions-Update herausgegeben. Profitieren von den neuen Funktionen können Nutzer von Smart-Home-Anbindungen aber bisher nur in Verbindung mit einer Beta-Version für die FritzBox.

Was kann die FritzApp Smart Home?

Neue Funktionen und Änderungen Version 1.8.4 - NEU: Routinen (Wenn-Dann-Verknüpfungen) für die Automatisierung von Smart-Home-Geräten ein- und ausschalten (ab Fritz Labor-Version 7.39)

AVM

AVM stellt für Nutzer der FritzApp Smart Home für Android eine Aktualisierung bereit. Die neue Versionsnummer ist 1.8.4. Es handelt sich dabei um ein Funktions-Update, das heißt, es gibt neue Features - und zwar dieses Mal nur in Verbindung mit einer FritzBox, die am aktuellen Beta-Test von AVM teilnimmt.Das kommenden FritzOS wird nämlich Routinen unterstützen, mit der Nutzer einfache Wenn-Dann-Verknüpfungen für die Automatisierung von Smart-Home-Geräten anlegen können und diese dann per App auch ein- und ausschalten. Laut AVM gibt es diese Routinen ab FritzLabor 7.39. Diese noch experimentelle Labor-Version steht aktuell für Geräte wie der FritzBox 7590, 7530, und den Kabel-Modellen 6690, 6591 und 6660 zur Verfügung.Die Release Notes für das App-Update haben wir am Ende dieses Beitrags mit angefügt. Weitere Änderungen gibt es demnach nicht, obwohl AVM auch schreibt, dass jedes Update sicherheitsrelevante Änderungen mitbringt und daher nach Möglichkeit nicht übersprungen werden sollte. Die neue Version ist ab sofort als automatisches Update oder über den Play Store zu beziehen Die FritzApp Smart Home dient als Fernbedienung für alle FritzDECT-Geräte. Mit der Anwendung wird alles von der Einrichtung, Betrieb und Änderungen im Smart-Home einfach mit wenigen Klicks verwaltbar. Die Updates werden allen Nutzern empfohlen. Für das Fritz-Netzwerk werden einige Funktionen nur unterstützt, wenn die angeschlossenen FritzBoxen mindestens FritzOS 7.10 nutzen. AVM bittet Nutzer der Apps, ihnen Feedback zur Anwendung zu senden, um die Apps weiter zu verbessern. Auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche sind immer gern gesehen.